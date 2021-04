Comité de concertation vendredi: Bénédicte Linard, la ministre francophone de la Culture, "inquiète" pour le déconfinement du secteur culturel

A trois jours d'un nouveau comité de concertation (Codeco) qui doit notamment se pencher sur le sort du secteur culturel, la ministre francophone de la Culture, Bénédicte Linard (Ecolo), s'est dite mardi "inquiète" que le plan de déconfinement déposé par les secteurs culturel et événementiel n'y soit pas approuvé.



"Je suis inquiète des retours que j'ai des réunions préparatoires (au Codeco de vendredi, ndlr). La proposition sur la table ne sera pas retenue", a-t-elle indiqué mardi en commission du Parlement de la Fédération. Selon elle, le Codeco de vendredi n'approuvera que des mesures "en deçà" des propositions avancées par les secteurs culturel et événementiel. Ceux-ci ont déposé sur la table du gouvernement fédéral et du commissaire corona un plan progressif de déconfinement tenant compte de l'évolution de la situation sanitaire du pays et de l'avancement du programme de vaccinations. Le plan propose notamment d'autoriser à compter du 8 mai des événements rassemblant 200 personnes en extérieur, et 100 personnes en intérieur.

Le Codeco de la semaine passée a pour rappel décidé de n'autoriser que des événements en extérieur rassemblant 50 personnes maximum à partir du 8 mai. Devant les députés, la ministre Linard a dit soutenir pleinement la proposition défendue par le secteur, pressant le Codeco de l'accepter. "Il est important que les professionnels de la culture puissent reprendre le travail. Et c'est aussi important pour la population qui a besoin de culture", a-t-elle commenté. La ministre n'a pas caché mardi sa déception face aux précédentes décisions du Codeco qui n'a jusqu'ici pas relâché la bride sur le secteur culturel, à l'arrêt depuis le début de l'automne déjà.

Le Codeco de vendredi doit également se pencher sur l'organisation prochaine de spectacles-tests avec différentes jauges de spectateurs pour y évaluer les risques de transmission du virus. "Nous sommes prêts pour mener ces événements tests. Six ont été sélectionnés", a assuré mardi la ministre. "Ceux-ci doivent apporter un éclairage scientifique complémentaire pour pouvoir aller ensuite plus loin dans le déconfinement des arts de la scène".