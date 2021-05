Comité de concertation demain: vers un éclatement de la bulle ou un élargissement?

Notre bulle en intérieur est récemment passée de 1 à 2 personnes. A présent que la vaccination avance, est-il possible de l'éclater ou au moins de l'élargir. Pour Pierre-Yves Jeholet, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles on ne peut pas autoriser des événements avec des milliers de participants, sans reconsidérer aussi le système des bulles sociales.

Éclater la bulle après des mois à une personne et quelques semaines à deux ? C’est possible pour Pierre-Yves Jeholet, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Ou revoir le système qui a peut-être atteint ses limites aujourd’hui. Mais on ne peut pas annoncer aux citoyens que le 15 août, on va avoir des manifestations avec 100.000 personnes, mais qu’il y a des grands-parents qui ne pourront pas revoir le plus tôt possible leurs enfants et petits-enfants."

Allons-nous donc vers un éclatement de cette bulle ou un nouvel élargissement ? "On l’élargit ou on l’arrête et on responsabilise davantage encore les citoyens avec des auto-tests, c’est ça la prudence aussi."

Au menu du "très gros" Comité de concertation demain, Pierre-Yves Jeholet a également cité la fin ou l’élargissement de la bulle sociale, la réouverture des évènements culturels et sportifs au public et la réouverture de l’horeca en intérieur.