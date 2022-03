A partir de lundi, le Covid Safe Ticket est mis au placard. Il ne sera plus contrôlé dans les restaurants, cinémas ou encore dans les salles de spectacles. Ces activités redeviennent donc accessibles pour les Belges qui ont fait le choix de ne pas se vacciner.

Notre équipe a tendu son micro à plusieurs Bruxellois à proximité de lieux culturels et touristiques. La plupart d'entre eux se disent ravis de la fin du pass sanitaire. Paris n'en avait d'ailleurs pas: sa vie va changer à partir de lundi. "Libertad!", lance-t-elle. "Au restaurant, à la salle de sport, au bowling, au cinéma… je suis content de retrouver cette liberté".

J'ai dû m'acheter des collants pour mettre en-dessous de mes vêtements

Guillaume ne s'est pas fait vacciner. Depuis le 15 octobre 2021 à Bruxelles, il a dû renoncer à de nombreux loisirs: le sport en salle, les sorties au théâtre, au cinéma, au restaurant ou encore les visites dans des expositions. "Ça fait un petit temps qu'on n'a plus accès aux lieux culturels et à une partie de notre vie sociale. Donc voilà, on a dû trouver des alternatives. Rester chez nous. On l'a déjà beaucoup fait, mais on a dû continuer à le faire pendant qu'une partie de la population pouvait sortir", confie-t-il.

Ces derniers mois, Guillaume s'était habitué à vivre autrement. Lors de ses sorties, il était forcé de rester à l'extérieur. Il nous partage une anecdote vécue cet hiver. "Heureusement que les beaux jours arrivent. Mais j'ai dû m'acheter des collants pour mettre en-dessous de mes vêtements pour pouvoir profiter plus longtemps avec mes amis, le soir à l'extérieur", explique-t-il.

Le cuisinier se réjouit: il va retrouver dès lundi des activités qui lui tiennent à cœur, notamment les petits restaurants qu'il affectionne tant.