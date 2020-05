Comme d'autres propriétaires de gîtes, Philippe est dans une situation financière DIFFICILE suite au confinement

Ce gîte est habituellement rempli durant cette période de l'année. Mais avec le confinement, Philippe Demanet, propriétaire de 2 gîtes dans la région d'Anhée, essuie près de 10.000 euros de pertes. Il se sent abandonné car l'accès aux aides pour les propriétaires comme lui, sans numéro d'entreprise comme lui, est très limité. Pour ce jeune retraité qui compte sur ce revenu, la situation devient urgente.

Il demande "le report des crédits pour ceux qui en ont et qui sont dans la misère, et de réenvisager toute une série de taxes qui pourraient être soit réduite, soit purement et simplement annulées".

Philippe possède 2 gîtes dans la région. Sans reprise des activités d'ici le 15 juin, il estime que certains propriétaires pourraient être contraints de vendredi.