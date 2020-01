Commencer la course à pieds, votre bonne résolution en 2020? Écoutez les signaux de votre corps (5/5)

C'est l'une des bonnes résolutions les plus fréquentes: commencer la course à pieds. On va tenter de vous aider à tenir votre promesse avec 5 conseils de ce lundi à vendredi, proposés par Valentin Poncelet (le dernier vainqueur des 20km de Bruxelles), pour commencer le running en douceur.

Dernier conseil ce vendredi, écoutez votre corps.