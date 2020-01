Commencer la course à pieds, votre bonne résolution en 2020? Préparez un plan d'entraînement pour franchir un cap (4/5)

C'est l'une des bonnes résolutions les plus fréquentes: commencer la course à pieds. On va tenter de vous aider à tenir votre promesse avec 5 conseils de ce lundi à vendredi, proposés par Valentin Poncelet (le dernier vainqueur des 20km de Bruxelles), pour commencer le running en douceur.

Ce jeudi, place à une nouvelle étape primordiale, le plan d’entraînement.

"C’est quelque chose qui va vous motiver et qui va vous donner envie d’aller un peu plus loin. Il est important de savoir qu’on ne devient pas un champion en deux semaines. Au début, les progrès ne sont pas tout de suite visibles. Mais vous allez remarquer après 1, 2 ou 3 mois, que vous avez passé un grand cap", assure Valentin Poncelet. "Mais pour y arriver, c’est indispensable d’avoir une structure d’entraînement. Ca permet de se dire 'Je vais courir tous les 2 ou 3 jours' au lieu d’y aller le lundi et le mardi avant de laisser tomber pour le reste de la semaine. Planifier vos entraînements permet de vous améliorer et de bien récupérer. Quoi qu’il arrive, c’est important de rester patient. C’est un sport qui est un peu ingrat car il faut beaucoup s’entraîner. Quand on se blesse, il faut presque tout reprendre à zéro à chaque fois. Donc, restez patients et écoutez-vous…"