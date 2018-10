Des formations pour aborder un chien en toute sécurité: "Quand on rencontre un chien de très mauvaise humeur, on fait la carpe"

Vous avez peut-être déjà eu peur d'être mordu par un chien. Les enfants sont, quant à eux, souvent victimes de morsures. Une association présente des formations pour apprendre comment aborder un chien en toute sécurité.

Ce matin, à la Hulpe, des élèves de l'école communale les Colibris ont eu une visite un peu particulière. Véronique, une membre de l'association Activ'Dog et son chien Khépri sont venus expliquer aux enfants comment aborder un animal que l'on ne connaît pas. Au programme: atelier caresses.

"J'ai appris plein de choses que je ne connaissais vraiment pas. C'est chouette car j'ai appris des choses à faire avec mes chiens", indique un élève de sixième primaire.

Pour éviter les morsures, les bénévoles insistent sur la connaissance de l’animal. Il est important de savoir reconnaître ses humeurs et adopter les bons comportements en cas d’agression. "Quand on rencontre un chien de très mauvaise humeur, on fait la carpe, on ne bouge plus. Le chien va venir sentir. Puis il va se dire, ça ne bouge pas, ça ne se mange pas donc je m'en vais", explique Véronique Van Der Hoeven.





Dans cette école, les maternelles et les quatrièmes primaires ont déjà reçu une formation. C’est une maman d’élève qui a proposé d’inviter l’association dans les classes.

"C'est quelque chose qui se passe dans la vie de tous les jours et souvent les enfants, n'ont pas forcément les bons réflexes. Je trouve que c'est le rôle de l'école de les apprendre à réagir dans les situations du quotidien", souligne Laurence Bertrand, directrice de l'école communale les Colibris.

65% des morsures de chiens se déroulent dans la sphère privée. Dans une très large majorité des cas, l’enfant connaît l’animal.