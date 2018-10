Comment agir contre un commentaire blessant vu sur la page Facebook de RTLinfo?

Dans le cadre de l'opération "#quedesbonnesondes", voici vos moyens d'action lorsqu'on vous lisez un commentaire irrespectueux qui n'a pas sa place sur la page Facebook de RTLinfo.

RTL participe à l'action #quedesbonnesondes contre les comportements irrespectueux sur les réseaux sociaux, initiée par Ciné Revue. Plus de 8000 commentaires sont publiés chaque jour sur notre page Facebook (www.facebook.com/rtlinfo). Une petite minorité d'entre eux sont inconvenants, insultants, incitent à la haine de l'autre. S'y opposer est l'affaire de tous. Vous pouvez jouer un rôle actif de citoyen responsable à nos côtés.

Sur son site internet, RTLinfo ne laisse passer les commentaires qu'après un tri effectué par sa rédaction. On parle d'une modération a priori . Il n'en va pas de même sur sa page Facebook où RTLinfo ne peut pas filtrer en amont. Tous les commentaires sont publiés et c'est seulement ensuite qu'on peut aller retirer ceux qu'on juge inconvenants. C'est ainsi que fonctionne Facebook. La modération est dite a fortiori. La rédaction ne relit pas les 8000 commentaires quotidiens sur sa page Facebook. Nous comptons donc sur votre appui.

Vous pouvez agir de quatre façons. Nous allons illustrer avec un exemple réel.

Le mardi 22 octobre vers 9h, nous avons publié sur notre page Facebook un fait qui s'est déroulé aux États-Unis. Des étudiants dansaient lors d'une fête de campus quand soudainement le parquet s'est effondré. Il y a eu 30 blessés. Plusieurs personnes ont réagi dans l'espace de commentaires juste sous la publication.

L'une d'elle regrettait que l'effondrement ne se soit pas déroulé dans une mosquée avec "homme femme enfant crevés" car dans ce cas il aurait ouverte "une bonne bouteille de champagne". Sans commentaire, serait-on tenter de dire. Mais non, justement.

1. La première action que vous pouvez avoir est de répondre à la personne. Le mettre face à la brutalité de ces propos, tentez de la conscientiser. Onze individus l'ont fait. À chaque fois, l'auteur du commentaire a répondu, sans sembler prendre la mesure de son insanité. "Bernadette, quand on a un cerveau sous développé, logique qu'on ne comprenne pas. Quand les gentils maghrébins feront encore sauter des immeubles, c'est vous les petits Belges, les petits Français on en reparlera", a-t-il répondu à Bernadette qui le qualifiait de "crétin". À une autre personne le qualifiant de "pathétique raciste", monsieur A. déclarera: "Raciste moi non je n'ai pas dit sale arabe donc aucun acte raciste la dedans mes j'avoue que moi et les Arabes part contre j'aime beaucoup les black les Chinois ah oui normal on n'a jamais vu des Black et des Chinois terroriste".

Un autre, monsieur X, l'insultera: "Parle bien petite p... Le belge t'e... bien profond". Nous avons censuré les mots grossiers, nous pensons que ce genre de réaction ne fait que stimuler une personne comme monsieur A.

Même si on peut avoir l'impression que les réponses n'ont pas d'impact, nous pensons qu'elles en ont un, aussi infime soit-il. Cependant, répondre aux insultes par d'autres insultes ne fait qu'enflammer et enlaidir les réseaux sociaux et perpétuent une atmosphère générale violente et négative.

2. La deuxième façon d'agir est de signaler le commentaire à Facebook. Au premier trimestre de cette année, Facebook avait agi contre 2,5 millions de contenus (une photo, un texte ou un commentaire). Par agir, la firme américaine signifie supprimer le contenu ou désactiver le compte de son auteur. Soyons clair, ce chiffre est l'équivalent d'une minuscule goutelette dans l'océan de contenu qui arrive chaque jour sur Facebook. La façon dont travaille le service de modération de Facebook reste relativement hermétique. On sait qu'il travaille sur la base de signalements mais aussi de programmes automatiques. Nous doutons franchement qu'un signalement mène Facebook à agir. Mais si Facebook reçoit régulièrement de nombreux signalements concernant toujours une même personne, on peut supposer qu'il y a des chances que son service finisse par bouger.

Comment signaler un commentaire problématique?

C'est très simple. vous cliquez sur les trois petits points à droite (voir image ci-dessous), vous sélectionnez Signaler. Vous choisissez ensuite le domaine dans lequel se range le commentaire: violence, harcèlement, contenu indésirable, discours incitant à la haine, etc.

3. La troisième action est de nous prévenir via le bouton orange Alertez-nous de notre site internet ou de notre application. Nous avons trois possibilités, selon le degré de gravité du commentaire.

A - Nous pouvons MASQUER le commentaire. Il deviendra seulement visible par les amis de l'auteur.

B - Nous pouvons SUPPRIMER le commentaire.

C - Nous pouvons BANNIR l'auteur du commentaire. Il ne pourra plus réagir sur la page Facebook de RTLinfo.

Nous envoyé deux messages à monsieur A. afin de lui parler mais il n'a jamais répondu.

Nous avons banni monsieur A.

Mais nous avons aussi supprimé la réponse injurieuse de monsieur X car mettre de la haine sur de la haine, de l'insulte sur de l'insulte ne nous parait pas la bonne solution.

4. Action en justice

Vous pourriez aussi soumettre le commentaire à des associations qui peuvent entreprendre une action en justice. Une décision de justice récente montre qu'il n'y a plus d'impunité. En effet, un homme qui avait posté une réaction raciste sur Facebook après la mort d'un jeune Belge d'origine turque dans un attentat commis à Istanbul, a été condamné à six mois de prison ferme et une amende de 4.000 euros, a indiqué le centre pour l'égalité des chances Unia qui s'était constitué partie civile (lire notre article La condamnation de cet homme pour un commentaire sur Facebook va en faire réfléchir plus d'un).