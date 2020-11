Comment apprendre les maths en préparant des pâtisseries? Un livre pour joindre l’utile à l’agréable

Valériane Gréban, candidate belge du meilleur pâtissier saison 7, enseignante, et Maryse Collignon, logopède, étaient sur le plateau du RTLINFO Avec Vous pour présenter leur livre "Les maths en douceur". Elles répondaient aux questions de notre journaliste Olivier Schoonejans.



Valériane Gréban, vous enseignez toujours ?

Oui, j’enseigne toujours. Je suis institutrice primaire en 3e année et je suis enseignante trois jours par semaine. Le reste du temps je me consacre à mes passions. Je fais des ateliers chez moi.

Maryse Collignon, vous êtes logopède et spécialisée dans le domaine des maths. C’est la particularité du bouquin. On va allier recettes et défis mathématiques. C’est venu comment cette idée ?

L’idée est née il y a quelques années déjà parce que Valériane et moi avons l’habitude de travailler ensemble. Donc, elle en tant qu’enseignante, moi en tant que logopède. On travaille à Jodoigne, dans la même ville. Je reçois les patients qu’elle envoie en logopédie. On avait pour habitude de dire aux parents dont l’enfant avait des difficultés avec les mathématiques de faire de la pâtisserie avec leur enfant. Et puis un jour une maman est revenue vers nous et nous a dit ‘on l’a fait mais on ne voit pas très bien’. Comment on n’aurait pu exploiter plus que juste peser la farine ? Juste compter les œufs etc. Et donc on s’est mise au défis toutes les deux de rendre ça ludique, concret et de pouvoir orienter les parents effectivement vers des exercices clairs.



Alors ça donne ce bouquin, les maths en douceur, avec pas mal de recettes : des cookies, moelleux au chocolat, des muffins, un roulé aux fraises... J'’ai pris comme exemple, les sucettes feuilletées à la pomme. Et vous proposez de demander aux enfants, "sais-tu qu’est-ce que le diamètre d’un cercle ?" Quand on va devoir mettre l’emporte-pièce pour les sucettes. Quelle est la différence entre le rayon et le diamètre ? Bref, on allie l’amusement de la pâtisserie avec les maths. Les maths c’est pas toujours amusant…



Les maths, pour les enfants, c’est souvent un peu rébarbatif. Le but de ce livre c’est d’essayer de montrer qu’on peut faire des maths tout en prenant du plaisir. Mais aussi du plaisir avec papa et maman. C’est quelque chose qui est important pour nous. C’est de se dire qu’on passe des moments de qualité avec ses parents (…)

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: où en est l'épidémie ce jeudi 5 novembre ?

ÉLECTIONS AMÉRICAINES: les résultats en temps réel