Comment augmenter le nombre de spectateurs dans les salles? La ministre de la culture a une proposition simple

En changeant la distance de sécurité, la ministre de la Culture voudrait aider un secteur durement touché par la crise sanitaire.

Le secteur de la culture est paralysé par cette crise du Covid. Le dernier conseil national de sécurité a laissé une porte plus ou moins ouverte. Puisque les organisateurs d'événements pourront présenter un protocole pour recueillir plus que deux cents spectateurs en intérieur. Et plus que quatre cents en extérieur.



La ministre de la Culture en Fédération Wallonie-Bruxelles fait une proposition pour augmenter le nombre de spectateurs dans les salles. Quelle est-elle ?



Notre journaliste Loïc Parmentier était en duplex pour nous éclaircir : "L'idée de Bénédicte Linard, ministre de la Culture, est très simple. Réduire la distance physique à l'intérieur des salles de spectacle. Un mètre entre les différentes bulles de spectateurs au lieu d'1m50. Bien sûr tout le monde devra être masqué à l'intérieur de ces salles. Cela permettra tout simplement d'augmenter le nombre de spectateurs qui pourront assister à des spectacles. Le taux de remplissage des grandes salles pourrait atteindre 60%, 80% même pour les salles plus petites allant jusqu'à 200 personnes.



L'idée de Bénédicte Linard ministre de la Culture est de donner un un peu d'air à ce secteur qui a bien du mal, qui continue à avoir bien du mal dont cette crise du coronavirus. Alors pour le moment nous en sommes au stade de l'idée. Pour que cela se concrétise, il faudra l'avis de scientifiques. Bénédicte Linard va donc rencontrer Erika Vlieghe, la chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital universitaire d'Anvers. L'ancienne présidente du groupe en charge du déconfinement pour tenter d'obtenir son feu vert. La rencontre est prévue aujourd'hui."