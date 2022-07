Comment bien choisir ses lunettes de soleil?

Pendant ces journées particulièrement ensoleillées, pensez aussi à protéger vos yeux avec des lunettes adaptées. Alors que certains se concentrent sur le look, pensez aussi à l'efficacité et la protection que vous fournissent vos verres.

Marielle habite Uccle en région bruxelloise. Elle adore les lunettes de soleil. Elle en possède une dizaine de paires: "J'aime bien changer. Celle-ci, je l'aime bien parce que je sais la mettre sur ma tête...." Elle accorde à chaque paire un budget équivalant à environ 100 euros.

Chez l'opticien, les prix varient entre 75 et 2.000 euros. Les lunettes se déclinent en cinq catégories distinctes de protection. Les plus fortes sont pour la montagne par exemple. La majorité des paires vendues sont de troisième catégorie, c'est-à-dire qu'elles stoppent 85% des rayons ultraviolets et les clients adorent les verres de couleur verte.

Karim Chahtour, opticien, détaille ce succès: "C'est l'emblème de l'aviation. Quand on regarde les pilotes des années 70, ils avaient toujours les verres verts. C'est un verre qui protège très très bien mais qui garde quand même la chaleur des couleurs".

Les dégradés sont aussi efficaces. Mais faites attention aux paires de lunettes à tout petit prix, elles peuvent abîmer les yeux.

"L'oeil, il a l' impression d'être vraiment bien protégé donc la pupille, elle s'ouvre, elle laisse passer les rayons. Et comme le verre n'est pas vraiment bien protecteur, ça laisse passer vraiment tous les UVA et les UVB et tous les autres UV et bien sûr bonjour les drames", décrit le gérant opticien.

Conseil de cet opticien: pour se protéger efficacement au lieu de lunettes très bon marchées, privilégiez plutôt un joli chapeau.