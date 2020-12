Comment bien choisir votre sapin de Noël? Voici les conseils d'un pro (vidéo)

Saint-Nicolas passera sans doute ce week-end et vous allez sûrement penser à installer votre sapin de Noël prochainement, si ce n'est pas déjà fait… Comment bien choisir son sapin ? Olivier Schoonejans a posé la question à Damien Gautier, directeur d'une entreprise de jardin à Bruxelles.

Olivier Schoonejans: Je veux acheter mon sapin de Noël ce week-end, est-ce le bon moment ou est-ce trop tôt ?

Damien Gautier: "C'est le bon moment mais je peux nuancer, cela dépend quel sapin vous voulez mettre. Il y a des sapins qui durent plus longtemps, des sapins plus éphémères. Par exemple, l'épicéa, celui de notre enfance, le sapin traditionnel des Ardennes, a la particularité de sentir très fort le sapin, de sentir très bon, il a des aiguilles piquantes mais qui tombent assez rapidement s'il est exposé trop tôt dans le salon. Un épicéa, c'est plus tard dans le mois, mais vous pouvez commencer maintenant avec des Fraséris, des Nordman. Ils sont tout à fait exposables et ils tiendront jusqu'à la fin du mois."

Si je prends un Nordman ce week-end, il va tenir jusqu'à la fin des vacances de Noël ?

"Jusqu'à la fin des vacances, sans aucun doute et début janvier, peut-être aussi."

Même s'il est coupé ?

"Même s'il est coupé. En fait, cela dépendra de l'exposition qu'il aura dans votre lieu de vie. Si vous le mettez à côté d'une fenêtre, au-dessus d'un radiateur, près d'une source chaude, sans doute qu'il perdra sa fraîcheur plus rapidement. Les sapins n'aiment pas le soleil et la chaleur."

Mettre le sapin près de la fenêtre n'est donc pas forcément une bonne idée ?

"Non. Ce qu'il préfère, c'est l'humidité. Des petits trucs pour le faire durer plus longtemps, c'est un socle où on peut mettre de l'eau. Le bois de sapin absorbe l'eau, comme des fleurs coupées."

Un autre truc, c'est de mettre un torchon ?

"Si vous n'avez pas ces socles déjà prévus avec la cavité pour l'eau, on peut mettre un torchon humide qu'il faut réhumidifier tous les matins ou tous les soirs pour garder la fraîcheur. C'est l'eau qui donnera la fraîcheur au sapin."

Vous l'évoquiez tout à l'heure, le Fraséris est une nouvelle sorte. Qu'est-ce que c'est ?

"Ce n'est pas si nouveau que ça. En fait, le Fraséris est un peu le compromis entre l'épicéa et le Nordman. Il a une odeur de sapin, il est légèrement bleuté, il dure plus longtemps que l'épicéa donc on peut déjà le mettre dans son salon maintenant, mais il perdra tout de même ses aiguilles un peu plus rapidement que le Nordman."

Quelle gamme de prix doit-on prévoir ?

"Cela dépend de la taille et de l'essence. Les moins chers sont les épicés. Ils poussent plus vite, c'est pour ça que les producteurs peuvent les vendre eux-mêmes à moindre prix. Les Nordman, il faut parfois jusque 7 ans, cela dépend de la taille, pour en avoir un beau. Cela prend plus de temps et donc coûte plus cher. Ça va d'une dizaine d'euros pour un petit épicéa jusqu'à, chez nous en tout cas, 60 euros pour un grand Nordman."

Plutôt en pot ou plutôt en croix ?

"Cela dépend de la destination que vous voulez lui donner. Celui en pot tiendra certainement toutes les fêtes et bien au-delà. Vous l'arrosez un petit peu, il est encore dans sa terre, il tiendra très longtemps. Vous pouvez le replanter par après. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'un sapin pousse assez vite et ça peut vite devenir très grand."

