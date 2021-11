Comment bien éduquer son chiot? Voici les trucs et astuces d'une comportementaliste canin

Comment bien éduquer son chien ? C'est une question assez vaste que vous vous êtes sûrement déjà posée si vous possédez un canidé. Audrey Vanderperre, comportementaliste canin, répond à cette question pour y voir plus clair.

Auteure d’une livre sur "L’arrivée d’un chiot", Audrey Vanderperre est comportementaliste canin. Avec son ouvrage, elle offre ainsi un guide pratique pour que l’arrivée à la maison de son animal à quatre pattes se passe au mieux. Elle nous aide aujourd’hui à répondre à une question que tout détenteur de chiens s’est déjà posé : comment bien éduquer son chien ?

Lorsqu’un chiot arrive à la maison, tout le monde est généralement excité. L’animal découvre son nouvel environnement. Mais à quoi doit-on vraiment faire attention durant les premières heures de l’arrivée du chiot ?

Il y a différentes choses auxquelles il faut faire attention. En général, il y a déjà le trajet en voiture jusqu'à la maison. Il faut essayer que ça se passe bien dans l'idéal, car il y a quand même beaucoup de chiots qui n'ont jamais pris les transports de leur vie. Donc, en général, on va déjà essayer de le rassurer, essayer qu’il ne soit pas malade en voiture. Il ne faut pas avoir peur de s'arrêter régulièrement en cours de route pour éviter d'avoir du vomi, du pipi et compagnie. Ce n’est pas très agréable… Ensuite, à l'arrivée à la maison, je pense que ce qui est vraiment important durant les premières heures, c’est d’essayer que ce pauvre petit animal qui vient de quitter tous ses repères puisse quand même être au calme. C’est vrai que souvent il y a un peu une émulation qui se crée. Toute la famille veut venir voir le bébé chien mais les premiers jours, en général, je conseille de surtout de le laisser un peu au calme pour qu’il puisse se reposer et surtout bien s’habituer progressivement à son nouvel environnement.

Justement, le repos, ce n’est pas rien dans la vie d’un chiot. Il dort un nombre incalculable d’heures par jour ?

Quand ils sont petits, ils dorment presque 20 heures par jour donc c'est assez énorme. C'est vrai que c'est important de respecter les phases de sommeil du chiot parce qu'il en a vraiment besoin, aussi bien pour sa construction que pour apprendre et mémoriser les apprentissages. Un bébé chien qui dort, il ne faut pas le réveiller. C’est important, surtout que parfois il peut ne pas forcément se rendre compte d’où il est quand il se réveille. Donc c’est important de le respecter, de prendre le temps de les laisser se reposer pour qu'il puisse mémoriser tout ce qu'il va apprendre dans sa nouvelle vie.

Il y a plusieurs choses que l’on va devoir leur apprendre. La propreté pour commencer. C’est un sujet très délicat. Vous proposez des petits trucs, notamment sortir à des moments-clefs de la journée parce qu'il est susceptible de faire ses besoins à ces moments-là. A quel moment vous pensez ?

C'est vraiment important d'avoir ces trois moments-clefs parce que finalement éduquer un chiot à la propreté, ce n’est pas attendre qu'il fasse à l'intérieur pour l'engueuler et lui dire que ce n’est pas bien. C’est beaucoup plus important de savoir à quel moment ça va être intéressant. Il faut savoir que les chiots, c’est un muscle. Ils vont devoir apprendre à se retenir progressivement et par exemple, un chiot qui est en état d'éveil va avoir plus de mal à se retenir qu'un chiot qui est en train de dormir. Justement, on parle de dormir : un chiot qui se réveille de sa sieste, c'est le bon moment pour l'emmener sortir. Il y a aussi après avoir mangé et bu. Pas parce que ça sort tout de suite après mais parce que ça va activer le système digestif. Et puis, il y a aussi les moments d'excitation. Ce sont des moments qu'on a souvent tendance à oublier mais l'émotion – aussi bien négative que positive – va aussi avoir tendance à donner envie aux chiots de se soulager. Donc, quand vous avez de la visite, que les enfants ont joué avec le chiot ou qu’il y a eu un gros bruit à l'extérieur par exemple, c'est aussi un bon moment pour le sortir.

Quand on rentre du boulot, le chien a passé la journée à l'intérieur, il a fait partout et ne s’est pas retenu. Il nous regarde avec son petit regard coupable… On est un peu énervé, que fait-on à ce moment-là ?

Surtout, ne pas s’énerver sur le chiot à ce moment-là. D'ailleurs, je dirais même qu’avec un chien adulte c’est la même chose. Le chien ne va pas forcément comprendre que c'est parce qu'il a fait ses besoins qu'on se fâche sur lui. Ce qui pourrait même se passer, c’est qu’il fasse une association entre le retour de son maître et le fait de se faire engueuler. Ça c’est très important, si on ne prend pas le chiot sur le fait, on ne l’engueule pas. On essaie plutôt de réfléchir à comment faire pour que ça ne se reproduise pas, peut-être en réduisant un peu la durée pendant laquelle on va le laisser seul, ou peut-être de demander de l'aide à quelqu'un qui pourra venir le sortir. Il y a plein de petites astuces mais là, je vous invite à lire le livre qui va vraiment aider à apprendre la propreté.

Vous parlez aussi de sociabiliser le chien très tôt, c’est-à-dire l’ouvrir à rencontrer d’autres chiens, bien sûr, mais aussi d’autres personnes, d’autres situations… A quoi pensez-vous pour faire cela ?

La sociabilisation est vraiment très importante. C’est vrai que quand on adopte un chiot, on a tendance à se dire qu’il faut vite lui apprendre à être propre, vite lui apprendre à ne pas détruire… Alors que finalement, pour tout ça, je dirais qu’on a le temps. Ce n’est qu’un bébé. Par contre, la chose qui est très importante, c’est justement cette sociabilisation puisque c’est quand le chiot est jeune que son cerveau va pouvoir facilement enregistrer des informations et qu’il va pouvoir savoir ce qui est dangereux et ce qui ne l’est pas. On parle vraiment d'imprégnation, par exemple, quand on veut qu'un chiot puisse vivre avec des personnes, avec des enfants, avec d'autres animaux… C’est très important de lui présenter jeune et surtout que ces expériences soient positives.

Vous avez fait une liste… Un homme à la voix grave, un homme avec une barbe, une femme avec de longs cheveux, un bébé qui pleure, des gens avec un caddie, avec un chapeau… Ce sont des choses à cocher pour que le chiot les rencontre assez rapidement et qu’il n’en ait pas peur. On parle beaucoup de règles et contraintes mais derrière ça, il y a aussi tout l’amour qu’offre l’animal…

Oui, c’est vrai qu’au début on pourrait se dire qu’en adoptant un chiot, il va faire pipi partout, il va détruire, etc. Mais on va dire que l’éducation d'un chiot dure à peu près un an, je dirais. C’est vraiment une année qu'il faut y consacrer complètement. Mais au-delà de ça – et heureusement que notre cerveau est plutôt conçu pour se souvenir des bons moments plutôt que des mauvais – on a vite oublié tous ses petits tracas du début et c’est surtout construire une relation extraordinaire avec un animal et une complicité… Les gens qui ne connaissent pas ça, je vous invite vraiment à le découvrir parce que c'est assez extraordinaire.