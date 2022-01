Comment bien éduquer votre chiot? Voici les conseils d'une comportementaliste animalier

Vous avez peut-être décidé d'adopter un animal en ce début d'année. Julie Willems, comportementaliste animalier, vous donne quelques conseils pour élever un jeune chiot.

Est-ce qu'il peut sortir avant d'avoir reçu tous ses vaccins ?

Oui. Il faut impérativement sortir son chiot avant qu’il n’ait reçu tous ses vaccins. Chez le chiot nous avons une période de développement qui est très importante, c’est en fait la plus importante : la période de socialisation. C’est une période qui court de la semaine 3 de la vie du chiot à la semaine 12, donc jusqu’à ses trois mois. C’est très court et il ne faut pas la louper car c’est un période durant laquelle le chiot va apprendre tout ce qu’il sera amené à rencontrer dans sa vie future. Il doit voir des humains pendant cette période ; des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes avec des cannes, avec des chapeaux, etc. Il doit voir d’autres chiens, de toutes tailles, des blancs, des noirs. Il doit voir d’autres animaux. Il doit voir des voitures. En faut tout ce que le chien sera amener à voir dans sa vie future il doit le voir à ce moment-là, avant trois mois.

Que se passe-t-il s’il ne rencontre pas tout ça avant 3 mois ?

Il aura peur de tout. Imaginons qu’il ne voit pas de voiture, il va considérer les voitures comme quelque chose qui n’est pas censé exister. Donc à chaque fois qu’il verra une voiture dans le futur, il en aura peur. C’est ce qui explique beaucoup de peurs chez le chien. Un chien qui a peur de toutes les races de chiens sauf de la sienne, c’est un chien qui a vécu avec ses frères et sœurs jusqu’à trois mois et qui n’a pas vu d’autres races de chiens pendant sa période de socialisation. Donc c’est une période capitale qu’il ne faut surtout pas louper. Il faut presque cocher : OK il a vu des voitures, OK il a vu des canards, etc.

Un chiot qui mordille tout, est-ce-que c’est normal ?

Le mordillement est tout à fait normal chez le chiot. Il faut le savoir et l’accepter. Le chiot est dans la période exploratoire orale ou buccale : c’est-à-dire qu’il explore par la gueule. Cette période dure jusqu’à ses 8-9 mois. Donc, jusqu’à cet âge-là, le chiot va explorer, il va se balader dans la maison, il va tomber sur une chaise : il va mordiller la chaise. Puis, il va se balader, il va tomber sur une chaussure : il va mordiller la chaussure. C’est normal, c’est de l’exploration qui se fait par la gueule du chien. Il ne faut pas lui en vouloir. Il peut même mordiller ses maîtres, il peut mordiller les mains, mordiller les vêtements. On est pas du tout dans de l’agressivité. Nous avons parfois des gens qui nous consultent en nous disant "mon chiot est agressif, mon chiot me mord, …" mais non, ça ne peut pas être de l’agressivité déjà à cet âge-là. On est vraiment dans de l’exploration. Une fois passé 8-9 mois, le chien passera dans l’exploration olfactive et il y restera jusqu’à la fin de sa vie et donc là, on aura plus de problème.

Est-ce-que la propreté s'apprend tout de suite ? Comment apprend-on la propreté à un jeune chiot ?

Déjà, on va oublier la fameuse méthode du journal. On disait qu’il fallait préparer des feuilles de journal et mettre le chiot dessus. Le problème avec les feuilles de journal c’est qu’on apprend au chiot à faire ses besoins à l’intérieur, sur des feuilles de journal. Donc après, il faut lui désapprendre à faire à l’intérieur, sur une feuille de journal pour lui apprendre à faire dehors. La meilleure façon d’apprendre la propreté à un chiot, c’est de le sortir très régulièrement dehors, si vous voulez qu’il soit dehors au moment de faire ses besoins. En général un chiot de 2 mois doit se soulager toutes les deux heures. C’est principalement après qu’il ait mangé, après qu’il ait bu, après qu’il ait dormi et après qu’il ait joué. Donc on l’emmène dehors, et on ne l’emmène pas sur la terrasse, sinon il va apprendre à faire ses besoins sur un revêtement plus dur. On va directement l’emmener sur un petit terre-plain ou sur la pelouse éventuellement. On reste avec lui pour vérifier qu’il fasse bien tout dehors et de façon à pouvoir le féliciter.

Doit-on lui enlever sa gamelle d'eau la nuit ?

On ne lui retire surtout pas sa gamelle d’eau la nuit. C’est une horrible idée reçue. Un chien doit impérativement, constamment, avoir de l’eau à disposition, 24/24h. Quand un animal a une sensation de soif, c’est déjà un signal de l’organisme comme quoi il commence à entrer en déshydratation. C’est pourquoi on nous recommande de boire avant d’avoir soif. Alors imaginez qu’un chien, et encore plus un chiot a cette sensation de soif, donc que l’organisme commence à entrer en déshydratation et qu’à ce moment-là il n’a pas la possibilité de boire et ce peut-être pendant plusieurs heures. C’est extrêmement mauvais pour l’organisme, sans compter la souffrance psychologique. Boire c’est un besoin primaire donc quand on a soif et qu’on ne peut pas boire, c’est tout à fait inconfortable et même épouvantable pour l’animal. Il faut donc qu’un chien ait une gamelle d’eau à disposition 24/24h et tant pis s’il fait la nuit.