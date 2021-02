Comment bien entretenir son jardin et qu'y planter à cette période de l'année? Voici quelques conseils (vidéo)

Avec cette météo, beaucoup d'entre vous ont décidé d'entretenir leur jardin. Les magasins spécialisés font le plein ce week-end. Par quel travaux de jardin commencer et que peut-on déjà planter à cette époque de l'année ?

Dans les allées d'un magasin de jardinerie à Soignies, les jardiniers en herbe sont nombreux. Avec ce soleil, l'envie de retourner au jardin est bien présente. "C'est une occupation, ça vide l'esprit. Et puis, comme je suis pensionnée, c'est un plaisir d'embellir l'entrée de sa maison etc.", nous confie une cliente. "Il faut tout remettre en ordre et c'est le moment de planter. Quand il fait froid ou qu'il pleut, on ne peut pas le faire, donc autant en profiter", ajoute une autre.

Il est en effet déjà temps de planter les arbres fruitiers, mais aussi les plantes à racine nue. "Vous avez notamment les charmes, les hêtres, les aubépines, qui sont toutes des plantes d'alignement et des plantes de haies, donc des plantes pour faire des séparations dans les jardins, explique Vincent Dassonville, responsable de La Pépénière. Au niveau de la plantation, la manière la plus simple est de faire une tranchée avec une pelle et enterrer les racines confortablement dans le sol."

C'est également le bon moment pour tailler ses arbres fruitiers et ses graminées. "On sent que la tige est beaucoup plus dense à certains endroits et la pousse est déjà en train de repousser. Il n'y a aucune crainte, vous pouvez donc raser ce genre de plantes à 10 ou 20 centimètres du sol."

Et pour le potager ?

Pour ceux qui ont un potager, il est possible de commencer à planter, mais uniquement dans les serres. "On peut commencer tout doucement à envisager la plantation de laitues quatre saisons, affirme Morgan Flasse, pépinériste. On peut également, à l'intérieur des serres, commencer à semer du cerfeuil, du persil, à planter éventuellement tout ce qui est mâche et épinard afin d'avoir des récoltes avancées au début du printemps."

On peut également bêcher les parterres et entretenir les pelouses avec de l'engrais. "Cette année, on a encore eu beaucoup de pluies. Ces pluies acidifient les sols et il est donc très important de désacidifier les pelouses, appliquer de la chaux et de l'engrais gazon, confie Vincent Dassonville. Ces deux formules vont permettre au gazon d'avoir une bonne résistance au piétinement et pousser de manière correcte toute l'année." Cet entretien est à effectuer tous les trois à quatre mois pour garder une belle pelouse.