Comment bien protéger votre habitation des cambrioleurs? "L’alarme vient vraiment en dernier recours"

Vincent Heusdens, du service prévention de la zone de police Montgomery, était l’invité du RTL INFO Bienvenu ce vendredi. Il a donné de précieux conseils pour éviter d’être victime d’un cambriolage.

Conseil 1 : une porte avec plus de 3 points d’ancrage fermée à clé

"La porte d’entrée est un point souvent utilisé par les cambrioleurs pour pénétrer dans les habitations. Une porte claquée ne protège pas. Si vous avez une porte avec des points d’ancrage, il faut verrouiller votre porte à chaque fois que vous sortez de la maison sinon elle n’est pas sécurisée. Si vous n’avez pas au minimum 3 points d’ancrage, là il faut penser à la remplacer."

Conseil 2 : vérifiez les barillets de vos portes

"Le barillet ne peut pas dépasser de plus de 2 mm du panneau de la porte, c’est très court. Parce que même avec 2 mm, avec une pince, ils savent jouer avec le barillet, le casser ou le tirer."

Conseil 3 : des fenêtres avec poignées qui ferment à clé

"Les fenêtres sont aussi un point d’entrée fréquent pour les cambrioleurs. Là, il faut se poser la question : est-ce qu’on ouvre régulièrement cette fenêtre ? Si non, est-ce qu’il ne vaudrait pas mieux mettre une fenêtre qui ne s’ouvre pas ? Si oui, soit vous mettre une poignée avec une serrure avec une petite clé que vous retirez à chaque fois que vous sortez de chez vous. Vous pouvez également mettre, mais là c’est un petit peu plus onéreux, un filtre PVB qui est installé à l’usine et qui empêche l’effraction."

Conseil 4 : fermer ses volets quand on part, surtout ceux donnant sur l’arrière de la maison

Il ne faut "pas forcément" fermer les volets en façade quand on quitte sa maison, même pour une courte durée. Mais "à l’arrière oui parce que là, les voleurs ont plus de temps car ils sont moins visibles. Et si vous êtes absents très longtemps, oui fermez les volets parce que c’est de nouveau un obstacle en plus avant de pouvoir pénétrer dans l’habitation".

Conseil 5 : mettre des lampes sur minuterie

"Maintenant les mois sombres arrivent, ce qui est aussi utile, c’est de mettre une minuterie fixée à une lampe le matin ou le soir. Vous partez peut-être à 6, 7 heures du matin, il fait encore noir, mettez une petite lampe jusque 8, 9 heures quand il commence à faire jour. Si les cambrioleurs pensent qu’il y a peut-être quelqu’un, il y a peu de chances qu’ils essaient." Ils évitent la confrontation 90% du temps.

Conseil 6 : l’alarme en dernier

L’alarme n’est "pas spécialement" une bonne protection. "L’alarme vient vraiment en dernier recours dans la prévention du cambriolage. Il vaut mieux d’abord sécuriser tous les points d’entrée de son habitation. Parce que l’alarme n’empêche pas l’intrusion."

L’idée globale est donc de retarder l’entrée des voleurs, "multiplier les difficultés pour pénétrer dans l’habitation parce qu’un cambriolage dure environ 5 minutes. Si au bout de 3 minutes ils n’ont pas réussi à rentrer dans l’habitation, ils abandonnent et vont ailleurs".

Le conseiller en prévention donne des conseils et vous pouvez prendre rendez-vous avec lui sur le site BeSafe.be.