Comment bien se préparer au sport et limiter les risques d'accident? "Ne pas exagérer dans les intensités", rappelle un médecin

Une participante du jogging de Liège est décédée d'une crise cardiaque ce dimanche. Âgée de 23 ans, elle s'est écroulée après avoir passé la ligne d'arrivée des 15 kms. Ce drame pose la question de l'entraînement des sportifs. Comment bien se préparer au sport et limiter les risques d'accident?

Les joggeurs que nous avons rencontrés nous rappellent qu'il est important d'écouter son corps. Des séances progressives sont conseillées. De même, afin de limiter le risque de blessures, il est conseillé de ne pas tomber dans le surentraînement. "Privilégier plusieurs petites séances plutôt qu'une séance trop intense pour pouvoir progresser et ne pas être dégoûté par le sport", souffle Lynda.

Ne pas exagérer dans les intensités

Au-delà de 35 ans, il est recommandé de réaliser un test à l'effort. Durant une séance de sport, le rythme cardiaque est un indicateur important qu'il faut surveiller régulièrement. "Respecter une intensité, par exemple avec laquelle on peut rester en communication avec quelqu'un, donc on est capable de parler. Pas de chanter mais de de parler. Ça c'est une bonne recommandation. Et ne pas exagérer dans les intensités", éclaire Damien Sanfilippo, médecin spécialiste en médecine physique.

Sans oublier de s'alimenter sainement, de bien s'équiper et de s'étirer avant et après l'effort. Autant de conseils pour améliorer votre condition physique et votre santé.