Comment booster la vaccination? Voici l'objectif fixé par les autorités

Un Comité de concertation a lieu ce vendredi. Celui-ci se penchera sur la situation sanitaire, alors que les contaminations au Covid-19 ont atteint lundi un chiffre record depuis le début de la pandémie avec 23.621 cas. Le regard sera néanmoins tourné vers les hospitalisations et les occupations en soins intensifs.

Les dernières données montrent une détérioration considérable de la situation épidémiologique ces derniers jours. L'augmentation des infections et des hospitalisations est supérieure aux courbes des "plus mauvais scénarios" des modélisations fournies par les experts la semaine passée.

Lors de ce comité de concertation convoqué à 8h ce vendredi, les représentants des différents gouvernements travailleront sur trois axes: l'accélération de la vaccination, des mesures pour soulager le secteur des soins et une série de mesures "'non médicales".

Ce jeudi, Alexander De Croo et Frank Vandenbroucke ont réaffirmé l'importance de la vaccination à la Chambre. Actuellement, 1,2 millions de personnes ont reçu la dose de rappel (aussi appelée booster) dans notre pays. Objectif des autorités: tripler ce chiffre d'ici la fin de l'année. En fait, le but est d'injecter la dose supplémentaire à plus de 3 millions de vaccinés, d'ici la fin de l'année.

Le calendrier officiel de cette campagne accélérée sera dévoilé officiellement samedi après une réunion de tous les ministres de la santé du pays. Les premiers enfants belges de 5 à 11 ans devraient pouvoir recevoir une dose de vaccin avant 2022. Toujours dans l'optique d'augmenter rapidement le taux de vaccination, en Belgique.