Comment booster son cerveau? Une psychiatre explique le "circuit du cookie au chocolat"

Caroline Depuydt, psychiatre, était l’invitée du RTLINFO Avec Vous pour présenter son nouveau livre intitulé "Bien dans ma tête", riche de conseils pour se sentir mieux après deux années de COVID.



Vous sentiez que c’était le livre dont tout le monde avait besoin ?



C’est quelque chose qui était dans ma tête à moi depuis quelques temps de voir comment je pouvais partager les outils avec lesquels je permettais aux gens d’être aidés dans leur pratique. Des outils que j’ai moi-même expérimenté et qui me font beaucoup de bien 5 (…)

En quoi comprendre ce qui se passe dans notre cerveau peut nous soigner ?

Le fait de comprendre ce qui se passe permet de mieux intégrer les outils. Si je vous dis, ‘vous devez faire du sport 5 fois par semaine pendant 32 minutes’, vous allez me dire ‘pourquoi ?’ (…) Si je vous dis ‘faire du sport’, ça booste les connections synaptiques, ça permet de vous mettre au repos, ça permet d’augmenter la mémoire, de relâcher le corps. Vous allez vous dire ‘c’est génial, je vais le faire, je vais essayer’. Avec la motivation, vous faites les activités, vous voyez qu’elle fonctionne et vous entamez le cercle vertueux de pouvoir aller mieux (…)

De quoi est fait le cerveau ?

Il est fait des cellules, des neurones principalement. Il y en a des milliards. C’est une machine super belle et super puissante. Et ces neurones sont connectées les uns avec les autres. Pour passer le message, parce que ça discute tout le temps dans notre cerveau. Je ne sais pas si vous l’avez déjà remarqué mais moi pour arrêter de penser ça ne marche pas. Pour que l’information circule de neurone à neurone, il y a besoin d’un flux électrique et ce flux électrique se fait grâce aux neurotransmetteurs, qui sont des petites molécules dont on entend parler et dont je parle beaucoup dans le livre. De la sérotonine, de la dopamine…



Dopamine, endorphine, ocytocine… à quoi ça sert tout ça ?



La dopamine, c’est le neurotransmetteur du plaisir.



Vous parlez du "circuit du cookie au chocolat". Qu’est-ce que c’est et comment le doper ?



Tout ce qui donne du plaisir permet de doper la dopamine. Et d’être dans quelque chose où on se sent bien. Ce qui est génial, c’est "manger un cookie au chocolat". Ce qui est moins génial, c’est les drogues, la cocaïne. C’est le même circuit. Comme c’est très, très fort, l’organisme est un peu submergé par ça, mais en plus il en a vite besoin. C’est pour ça qu’il faut essayer de donner des trucs alternatifs. J’en donne plein dans mon livre. Mais il y a effectivement "écouter de la musique", "regarder une œuvre d’art", la curiosité de se dire "j’ai envie d’en savoir plus". Ça booste la dopamine, ça vous donne du plaisir à lire et en plus ça améliore la mémorisation.