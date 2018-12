Comment dégivrer votre pare-brise? Il n’y a pas que le grattoir

Avec l’arrivée du froid, vous êtes parfois agacés de constater que votre pare-brise est recouvert de givre. Voici quelques trucs pour éviter une longue séance de grattage. Ces conseils ont été compilés l’année passée mais ils sont plus que jamais d’actualité.





Verser doucement de l'eau chaude



Valentin, un Athois, nous avait envoyé sa méthode via le bouton orange Alertez-nous.

"Ne perdez pas votre temps à gratter votre pare-brise, prenez une bouteille d'eau chaude et versez la doucement dessus. Cette méthode est bien plus efficace. Vous n'aurez pas les mains gelées, pas de risque de dégâts aux joints et c'est écologique par rapport au produit antigel", détaillait le Athois de 35 ans.

N'utilisez surtout pas d'eau "trop" chaude sur vos vitres afin d'éviter un choc thermique. Pour éviter les risques, l'eau tiède est la meilleure solution pour retirer le givre. Mais la méthode doit rester une solution exceptionnelle. Il existe d'autres petits "trucs" pour venir à bout du givre.



Alcool et vinaigre blanc

Vous passez un chiffon imbibé avec de l'alcool à 90°C sur vos vitres. Renouvelez l'opération 2 à 3 fois par semaine. 3 mesures de vinaigre blanc mélangées à une mesure d'eau vous donneront également un bon produit pour protéger vos vitres durant plusieurs semaines.



Un liquide lave-glace fait maison

Votre liquide lave-glace peut être fait maison également. 1/3 d’eau, 2/3 d’alcool à brûler et une goutte de liquide vaisselle feront très bien l'affaire. L’alcool à brûler empêche que vos vitres soient trop sensibles au froid tandis que l’eau déminéralisée évite les dépôts de calcaire. Le liquide vaisselle nettoie et protège votre pare-brise, tout simplement. Le site Last Vidéos avait publié une vidéo montrant l'efficacité de cette mixture.