Comment diminuer les factures quand on est une entreprise? Maxime, gérant d'un magasin de proximité, a fait appel à un audit énergétique

Les entreprises aussi se posent beaucoup de questions en ce moment. Dans pas mal de sociétés, les factures de gaz et d'électricité représentent des coûts fixes très importants. Pour s'en sortir, certains chefs d'entreprises ont décidé de se faire aider par des professionnels.

Avec pourtant 5.000 euros d'électricité à payer chaque mois, Maxime est soulagé. C'est 3 fois moins que ses confrères. "Des collègues à moi de la région paient 17.000 euros de factures par mois. C'est intenable", s'exclame Maxime Baudoin. Ce gérant d'un magasin de proximité a anticipé. Par an, il consomme l'équivalent de 150 ménages. "Nous, on fait plus ou moins 1.000 m2. Et sur ces 1.000 m2, on consomme normalement 500.000 kWh. Ici, notre objectif, avec les panneaux, avec une nouvelle installation frigorifique, c'est d'arriver en-dessous des 200.000 kWh", note-t-il.

La chaîne de refroidissement représente 70% de consommation d'énergie. Alors pour la diminuer, Maxime fait appel à une société d'audit énergétique. Parmi les conseils, une triple installation de panneaux photovoltaïques. Depuis l'an dernier, les demandes de ce type ont triplé. "Simplement, finalement, parce que le prix de l'énergie a multiplié par 5 et donc, aujourd'hui, toutes les entreprises voient leur facture d'énergie exploser. Elles veulent donc réfléchir à comment réduire leur consommation ou produire de l'énergie renouvelable", souligne Sébastien Menu, gérant d'une société d'audit énergétique.

Top 5 cinq des secteurs concernés : la grande distribution, l'industrie, les petits commerces, l'agriculture et enfin l'horeca.

Dans ses bureaux, chaque cas est unique et chaque poste optimisé : cela va de la négociation des tarifs énergie aux études de solutions durable. "Par exemple, l'éclairage. Forcément, sur les dernières années, il y a eu de belles améliorations en termes de performance. Par rapport à une technologie d'il y a 10 ans, c'est clair qu'on peut aller couper par deux au minimum les consommations d'énergie", explique Guillaume Gerkens, chef de l'équipe ingénieurs.

Lancée en 2016, cette start-up gère 4.500 bâtiments en Wallonie et à Bruxelles. Un marché qui ne cesse de grandir. D'une cinquantaine de travailleurs, elle compte atteindre le millier d'employés dans les 5 prochaines années.