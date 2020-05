Comment éviter la buée sur les lunettes avec le port du masque? Notre journaliste vous dévoile plusieurs techniques

Chaque jour, RTL INFO répond à vos questions concernant le coronavirus reçues via le bouton orange Alertez-nous.

Aujourd'hui, notre journaliste Amélie Schildt répond à une question qui se concerne de nombreux citoyens: comment éviter la buée sur les lunettes avec le port du masque?

Le problème se pose quand le masque ne colle pas bien au nez. Un phénomène de condensation se crée. Quand on respire, on rejette de l’air chaud qui remonte et forme de la buée sur les verres, plus froids.

Comment faire ?



Notre journaliste Amélie Schildt a testé les diverses techniques que l’on trouve sur internet. La plus efficace semble celle-ci: coller un sparadrap sur le haut du masque, au niveau de l’arête nasale. Du ruban adhésif qui permet de fixer les compresses, par exemple. Ainsi, l’air ne remonte plus. Cela ne va pas tenir des heures, mais ce système peut vous laisser tranquille le temps de faire une course ou une promenade.

Une autre astuce proposée, par certains médecins, consiste à installer un mouchoir dans la partie haute du masque. Pliez-le dans le sens de la longueur. Il doit mesurer environ 1.5 cm de large. Cela va capter une partie de l’air et limiter la buée. Ce sera plus efficace si vous portez un masque qui comporte une tige de fer permettant d’adapter le haut du masque à la forme de votre nez, par exemple un masque chirurgical. Si vous le pouvez, lorsque vous cousez votre masque, n’hésitez pas à insérer une de ces petites tiges afin de pouvoir l’ajuster au mieux.

