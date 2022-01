Comment faire de bonnes affaires pendant les soldes? Les conseils du directeur artistique de Maison Roger (vidéo)

Comment profiter au mieux des soldes ? Ce midi dans le RTL INFO "Bienvenue", Alain Tholl de l'Enclos, directeur artistique de "Maison Roger", salon de coiffure mythique de la Capitale, était l'invité d'Olivier Schoonejans pour donner des astuces sur comment faire de bonnes affaires pendant les soldes.

Quels sont les critères pour mieux aborder les soldes ?

Pour moi il y en a 4 :

1. Économiser,

2. Aller en avance sur les sites internet pour repérer ce dont on a envie, ce dont on aura besoin de manière à se rendre compte de ce qui est proposé et aussi du prix

3. Aller à l'invitation de certaines boutiques pour les ventes privées au tout début des soldes. On peut économiser jusqu'à 50% si on est invité

4. Pour la haute couture, je dirai d'aller repérer sur internet ce qui est intéressant, aller l'essayer en boutique, et si vous voulez vraiment cette pièce achetez-là tout de suite

Par rapport à la haute couture, on se dit souvent que c'est hors d'atteinte, est-ce que pendant les soldes on pourrait se dire qu'il y a une opportunité ?

On peut faire de très bonnes affaires. Osons pousser la porte de ces grandes maisons où il y a de réelles belles affaires. Jusqu'à 80% d'économie!

C'est mieux d'acheter en ligne ou chez le commerçant ?

Moi je n'achète jamais en ligne. Par contre, ce que je vais faire, c'est fouiller pour voir quel produit m'intéresse, quel est son prix, les couleurs proposées, etc. Ensuite je vais dans la boutique, et là, ça me permet d'essayer la taille et les différents coloris.

A quoi faut-il faire attention ?

Malheureusement, certains magasins de meubles ou d'électroménagers ont tendance à augmenter les prix en décembre de manière à pouvoir les faire redescendre et donner ce côté un peu mensonger mais ce côté soldes en janvier. Donc, pour éviter tout ça, faites du repérage en novembre et n'hésitez pas à soulever l'étiquette pour voir quel est réellement le prix pour ne pas se faire avoir.

Janvier, le mois du blanc ?

C'est vrai que je l'ai toujours entendu dire. Donc simplement achetez en janvier plutôt qu'en février ou en novembre vos parures de lit, votre linge de maison, parce que là vous pouvez vous permettre d'acheter beaucoup plus à des prix très intéressants.