Comment faire de Noël une fête magique malgré les circonstances? Les conseils d'une spécialiste bien-être

La journaliste Hélène Delforge, journaliste bien-être chez Moustique, était l'invitée d'Olivier Schoonejans dans le RTL INFO Bienvenue pour évoquer la préparation des fêtes de fin d'année. Et même si les rassemblements sont limités, il est quand même possible de créer la magie de Noël chez soi, et vivre une fête positive et optimiste.

Pour se sentir bien durant les fêtes malgré le climat actuel, la journaliste Hélène Delforge a avancé quelques suggestions. Tout d'abord, c'est au niveau de l'état d'esprit que cela va se jouer.

"D'abord, on va se dire que ce n'est pas 2020 qui va nous abattre. On en a vu d'autres, on est résilients, et donc on va aborder ces fêtes en se disant : on va passer de bonnes fêtes. On va le décider", explique-t-elle.

Elle suggère de créer une "safe zone", "une bulle de protection", dans laquelle on peut par exemple décider de faire un petit jeu : on ne parle pas du covid ou des mesures anxiogènes ou de mauvaises nouvelles pendant le repas de fête. Le premier qui en parle a un gage. "Cela créée déjà un climat plus positif".

Faut-il quand même faire la fête et se mettre sur son 31 même si on est qu'avec sa bulle ?

"Si on le fait en pyjama, on le décide, et si on se met sur son 31, on le décide aussi. On ne fait pas de choix négatif", répond la journaliste. Si on décide de se faire un noël en pyjama, selon elle, alors on le fait à fond : on prend les couettes, etc.

"Le tout est vraiment de se dire : je suis avec les personnes que j'aime, je vais les soigner". Elle ne recommande pas de faire un pseudo noël à plusieurs par écran interposé, "on l'a fait toute l'année", mais de se concentrer sur ceux qu'on aime et qui sont avec nous. Mais rien n'empêche de s'envoyer des photos ou des petites vidéos à ceux qui nous manquent également.

Pour les personnes seules comme par exemple les grands-parents qui ne verront pas leurs petits-enfants, elle conseille de se fixer un rendez-vous et d'utiliser des jeux ou des applis pour passer un moment ensemble.

Elle recommande enfin de passer un petit coup de fil aux personnes qu'on aime et qu'on ne peut plus voir et de se donner un rendez-vous à la fin du confinement : "mettre des cases en rose dans l'agenda, avoir aussi des événements heureux dans cette incertitude".