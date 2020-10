Statistiquement, nous rencontrerons tous un manipulateur au cours de notre existence. Alors comment les reconnaitre? Et surtout comment s’en protéger et comment leur répondre? Notre journaliste Alix Battard recevait Isabelle Nazare-Aga, spécialiste de la manipulation.

Isabelle Nazare-Aga est thérapeute, formatrice et conférencière. Elle travaille sur le thème de la manipulation depuis des dizaines d'années. En 1997, elle a écrit un best-seller "Les manipulateurs sont parmi nous". Vingt-trois ans, plus tard, la réédition est publiée aux Éditions de l'homme.

Cette phrase "Statistiquement, il est évident que nous rencontrons tous un manipulateur dans notre existence" ne peut pas nous empêcher de nous dire: qui autour de moi a le profil d'un manipulateur? Comment reconnaître cette personne?

"Le premier signe, c'est votre feeling. Est-ce que vous vous sentez bien avec cette personne? Est-ce que vous êtes la seule personne à vous sentir mal avec cette personne et puis vos réactions psychosomatiques, d'anxiété, de déprime, vos comportements qui sont différents, vous vous sentez moins libre ou au contraire vous vous trouvez plus agressif. On commence donc par se demander si on a une réaction étrange.

Ils peuvent être charmants les manipulateurs. Vous dites que "80% des manipulateurs 'sympathiques' ont beaucoup de qualité".

"Oui, oui, tout à fait, sinon cela ne s'appelleraient pas des manipulateurs. Oui, c'est la même chose qu'un pervers narcissique".

Et souvent face à un manipulateur, on manque de répartie. On ne sait pas quoi rétorquer. Avec le livre, on reçoit aussi une sorte de jeu de cartes qui nous propose des mises en situation. Par exemple, je tire au sort: "A votre âge, apprendre l'anglais, c'est pas gagné". Qu'est-ce qu'on répond?

"Je suis persévérant".

Et si on nous dit: "Après tout ce que j'ai fait pour toi!"?

"Oui, et alors?"

Une mère qui dit: "Je me suis sacrifiée toute ma vie pour vous"?

"Bah il est temps d'arrêter, maman"

Quelqu'un qui dit: "Mais je n'ai jamais dit ça!"?

"Bien sûr, je suis aveugle et sourd"

Bref, des réponses courtes. Ca fonctionne?

"Oui, cela fonctionne sur le champ. Bien que le manipulateur essaie toujours de retrouver une autre porte pour vous faire défaillir et vous faire entrer dans vos émotions. Donc, il faudra faire de la contre-manipulation peut-être 4 fois, 5 fois. sur le moment, il glisse, mais à moyen terme, il arrête de vous titiller car vous n'êtes plus intéressant pour lui ou elle. Ce sont des personnes qui ont besoin de vous faire réagir. Il faut un gros effort intellectuel, hein".

Ca veut dire que la solution, c'est uniquement la contre-manipulation et la répartie? On ne peut pas changer, soigner un manipulateur?

"Non, on ne peut pas miser là-dessus. C'est une pathologie de personnalité. Votre stratégie doit être: moins je le vois, mieux je me porte.

On devient manipulateur, ou on naît comme cela?

"On naît comme cela. A trois ans et demi, on a les symptômes. Ce sont des enfants qui sont adultomorphes, c'est-à-dire qu'ils ont le langage des adultes. Mais on peut tenter de changer l'enfant, évidemment.

Est-ce que les manipulateurs ont conscience de l'être?

"Je crois qu'ils sont conscients d'avoir du pouvoir sur les autres. Les pervers de caractère aiment ça. C'est une nuance dans la manipulation. Ils sont une petite tranche des manipulateurs qui sont même violents tant physiquement que sexuellement et que dans leur langage. Ils ont une haine des autres. Ce sont des personnes dangereuses.

Ils peuvent causer des dégâts psychologiques inouïs. Quels sont les signes inquiétants à surveiller chez nous?

"Premièrement, les troubles du sommeil si vous n'en aviez pas. Anxiété. Vous changez vos comportements (moins efficace, mais aussi vous fumez plus, par exemple). Des troubles cutanés, digestifs, des maux de tête. Avec une tendance à être de plus en plus triste ou dans la peur. Tout cela, accumulé, il faut aller voir quelqu'un".