Comment faire pour aménager sa propre cave à vin à la maison? Les conseils d’un sommelier d’exception (vidéo)

Le magazine Tout s’explique s'intéresse aujourd’hui aux vins. Voici quelques conseils de pro pour vous aider à aménager une cave à vin presque parfaite. Le sommelier belge Eric Boschman distille ses meilleurs conseils pour entretenir une bonne cave à vin : il y a quelques conditions à respecter.



1. L’hygrométrie



"Il faut 80% d’humidité pour que les bouchons ne sèchent pas et pour qu’ils n’aillent pas pomper l’humidité dans le vin, ce qui augmente la chambre d’air et donc l’oxydation et donne ces fameux goûts de madère ou de vinaigre", dit le spécialiste.



2. La température



"Il faut qu’elle soit constante entre 12 et 14 degrés. Une cave qui fait 19 en été et 6 en hiver, ça va abîmer les vins beaucoup plus vite, ils ne vont pas se détruire mais ils vont vieillir beaucoup plus vite qu’une cave qui fera entre 12 et 14 degrés toute l’année."



3. La lumière



"Il faut éviter le néon parce que le néon, ça vibre et ça fait une lumière qui abîme très fort et on oublie toujours d’éteindre dans une cave donc il vaut mieux mettre du LED, c’est une lumière froide, ça ne dégage pas de température et ça ne consomme rien, donc il n’y a pas de souci."



4. Les vibrations



"Il faut aussi éviter que les rangements puissent vibrer. Si on est proche d’une ligne de métro ou de tram, il vaut mieux ranger ses étagères sur des silos en bloc, comme ça on va amortir les vibrations et le vin ne s’abîmera pas."



5. La position



Dernier point : il faut que les bouteilles soient couchées.



