Comment la Croix-Rouge a-t-elle utilisé les 44.2 millions d'euros récoltés pour les sinistrés des inondations?

Les inondations de l'an dernier ont ému le pays entier. Dans un élan de solidarité, 44,2 millions d'euros ont été récoltés par la Croix-Rouge de Belgique.

Ces fonds ont servi à venir en aide aux sinistrés, "dans le premier temps, pour l'aide de première nécessité. Dans 22 centres d'accueil, nous avons pu servir de la nourriture, venir en aide psychosociale et créer du lien social entre les gens" explique Pierre Hublet, le directeur général de la Croix-Rouge de Belgique, "mais aussi à travers de l'aide alimentaire directe. 1,4 million de repas ont été servis en porte-à-porte ou de manière plus collective".

La Croix-Rouge a aussi pu investir près de 3 millions d'euros dans les centres d'hébergement temporaires : "37.000 nuitées ont été financées grâce à ces dons" précise Pierre Hublet. Des aides matérielles sont également proposées pour faciliter le retour à la maison.

6700 ménages, parmi les plus vulnérables des sinistrés, ont pu recevoir un don de 650€ par ménages, soit une somme totale de près de six millions d'euros.

La Croix-Rouge a aussi travaillé avec les communes les plus sinistrées et a octroyé un montant de 14,3 millions d'euros pour le financement de projets locaux : "Des projets d'aides au relogement, des dons liées aux électroménagers ou au matériel pour que ces personnes puissent se réinstaller sans problème" ajoute le directeur général de la Croix-Rouge.

Cent-quatre écoles ont été aidées pour un montant de 2,4 millions d'euros et 750.000 euros ont été utilisés pour faire face aux besoins liés à l'hiver. Les tentes Croix-Rouge ont ainsi été remplacées par des conteneurs.

La Croix-Rouge restera aux côtés des sinistrés

Il reste pourtant encore du travail dans les régions impactées : "La Croix-Rouge est présente avant, pendant et après les crises. Nous serons présents aux côtés des sinistrés pendant encore au moins une année" a annoncé Pierre Hublet. "D'une part pour continuer à créer et soutenir le lien social. Nous mettons en place 5 antennes de la Croix-Rouge permanentes, dans 5 communes différentes, dans lesquelles il y aura de l'aide alimentaire et du lien psychosocial. Nous voulons soutenir les sinistrés avec une aide financière, pour ceux qui font face au coût de l'énergie".

Durant les mois à venir, deux millions d'euros seront consacrés à la poursuite de l'aide de proximité. Quatre millions d'euros seront engagés pour soutenir les ménages sinistrés quant à leur facture énergétique et 700.000 euros sont destinés aux collectifs de volontaires locaux et aux ASBL actives sur le terrain en vue de renforcer le lien social, ont expliqué les représentants de la Croix-Rouge.

Par ailleurs, un cœur géant a été peint par des artistes devant le centre Croix-Rouge d'Ensival pour se souvenir des moments difficiles vécus il y a un an, mais aussi de l'immense solidarité qui s'est développée.