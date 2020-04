Comment le coronavirus est-il perçu par les enfants? Voici leurs réponses (vidéo)

La Belgique a enregistré 303 nouveaux décès liés au coronavirus lors des dernières 24 heures, pour un total de 3.903 depuis le début de l'épidémie, ont indiqué mercredi le SPF Santé publique et le Centre de crise lors de leur bulletin quotidien. Par ailleurs, 310 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées, tandis que 239 patients sont sortis de l'hôpital et ont été déclarés guéris.

Comment les enfants font-il face à cette pandémie ? Comment l'expliquent-ils et vivent-ils le confinement ? Ce sont les questions qu'une de nos équipes leur a posées. "C'est une maladie où on ne peut pas vraiment voir ses enfants", "C'est une maladie venue de Chine", "On n'a jamais vécu ça", "Je m'inquiète aussi un peu pour Saint-Nicolas parce qu'il est très très vieux", "Ce sont mes potes qui me manquent le plus", nous ont-ils notamment répondu.

