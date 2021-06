Comment le Covid a révolutionné les maternités: virus ou pas les visites seront bientôt comptées

Le Covid a bouleversé de nombreux pans de nos vies, c’est vrai aussi pour les jeunes parents. Dans les maternités depuis le début de la crise, les visites des proches sont interdites. Des conditions qui pourraient perdurer.

Depuis le début de la crise du Covid, les maternités du pays ont interdit les visites des proches. De nombreux établissements réfléchissent à présent à maintenir les restrictions.

A Bruxelles, les hôpitaux Iris Sud ont déjà tranché, ils vont conserver ces conditions. "L’idée, c’est de maintenir le mode de fonctionnement des visites actuellement, c’est-à-dire de limiter à la maternité la visite au papa et à la fratrie et de maintenir en cas de non-fratrie une seule personne pendant les visites," explique Pascal Van Dehouélle, directeur infirmier adjoint.

Cette décision part d’une constatation : "Le lien mère-enfant était plus fort, poursuit le directeur. D’abord, l’allaitement maternel se passait mieux parce qu’il y avait moins d’interruptions pendant le séjour à la maternité qui est déjà très court, entre 48 et 72 heures. La maman et le papa étaient entièrement disponibles aux soignants. En termes d’écoute et de présence réelle, on sentait vraiment une différence. Peut-être aussi pas de pression de devoir être présentable devant les visites."

Avant ces restrictions, les couloirs des maternités étaient bien plus bruyants. "Il y avait un défilé dans la plupart des chambres, explique Mark Vranx, directeur du CHR à Namur. L’aspect festif entraine les éclats de voix, les rires. S’ils n’ont vraiment aucun moment pour se reposer dans ces 48 heures, c’est un peu compliqué."

Le bébé est beaucoup plus calme

Les restrictions liées au Covid ont donc soulagé de nombreuses mamans, notamment Charlotte qui a connu un accouchement avant Covid et un pendant le Covid : "Ça fatigue beaucoup puisqu’on sort d’un accouchement. C’est jamais facile d’être en forme pour rencontrer tout le monde et présenter le petit nouveau-né. Ici, en période Covid, on n’avait pas droit à des visites. Ça m’a permis de sortir de la maternité en étant reposée. Comme il n’y a pas toute l’agitation autour du bébé, le bébé est beaucoup plus calme et l’attachement se fait plus facilement parce qu’on n’a pas toutes les personnes à gérer autour de nous."

Pour Charlotte, le choix est clair : "En ayant vécu les deux, je suis plus pour des restrictions, mais quand même faire une ouverture pour la famille proche, c’est-à-dire les grands-parents et les frères et sœurs des deux parents."

Après avoir sondé dix autres hôpitaux, tous réfléchissent à poursuivre ces restrictions. Elles permettent également aux infirmiers et sages-femmes de se concentrer davantage sur les mamans et les bébés.