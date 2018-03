Comment le scandale de la viande chez Veviba a-t-il été révélé?

C'est lors de différents contrôles sanitaires que les infractions ont été relevées.

Tout commence en septembre 2016 au Kosovo. Un ressortissant Kosovar avertit les autorités belges qu'un des conteneurs qu'il a achetés en Belgique contient de la viande avariée.

Selon le journal Le Soir, il accuse Veviba à Bastogne. Une instruction est ouverte mais ce n'est que plus d'un an après, soit début 2018, que l'Afsca va mener des perquisitions jusqu'à ce 1er mars.

C'est lors de ces contrôles que les différentes infractions sont relevées. Parmi elles, la découverte de morceaux de carcasse qui n'étaient pas destinés à la consommation et qui se sont retrouvés dans la viande hachée.

Un rapport sur les contrôles de l'Afsca de ces 2 dernières années a été demandé. Il devra déterminer pourquoi il a fallu attendre plus d'un an et demi entre la plainte et les perquisitions de l'Afsca à Bastogne.





"On a mis ces produits en quarantaine"

Veviba appartient au groupe Verbist qui détient 30% du marché de la viande en Belgique. L'entreprise fournissait les magasins Colruyt et Delhaize. Les deux chaînes de magasins sont directement concernées, certains produits proviennent de la salle de découpe de Veviba.

Les problèmes qui ont entraîné la fermeture du site de Bastogne concernent la viande congelée et l'américain. Donc a priori, la viande fraîche n’est pas concernée. 300 références ont été retirées des rayons de Delhaize.

"On a mis ces produits en quarantaine. On est en train de trouver une solution pour transférer certains volumes vers d’autres abattoirs qui ne font pas partie du groupe Veviba", explique Roel Dekelver, porte-parole du groupe, au micro de Caroline Haine pour Bel RTL.

Ce scandale de la viande avariée jette un froid sur toute la filière de la viande en Belgique.