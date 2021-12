Comment les commerçants vivent-ils le retour des mesures sanitaires ? "On a décidé de s’organiser autrement"

Depuis dimanche, certaines règles sont à nouveau d'application dans les magasins et centres commerciaux. Il s'agit du retour de l'obligation de faire son shopping à maximum deux personnes et de la règle d'un client par 10 m².

Les commerçants ont dû ressortir les affiches où le nombre de personnes autorisées dans le magasin est affiché. Il faut parfois un peu "jouer au gendarme" et rappeler les règles notamment aux clients qui ne sont pas encore au courant, cela demande une organisation particulière. "On a décidé de s’organiser autrement, on a constitué différemment l’équipe. On a une nouvelle étudiante qui est avec nous pour temporiser exprès ce flux, et mettre la petite barrière et expliquer au client pourquoi il faut attendre à l’extérieur du magasin" nous a expliqué Marie-Aude responsable d’un magasin de thés et tisanes à Charleroi.

Le nombre limité de clients peut également avoir des répercussions sur les ventes : « c’est vrai que quand les gens voient qu’il y a 5-6 personnes qui attendent dans une file, ils rebroussent chemin. Ils vont un peu plus loin et si ailleurs ils trouvent leur bonheur plus vite, c’est vrai que ce sont des clients qu’on perd. C’est dommage mais c’est comme ça » regrette Nathalie.

Pour rappel, voici les règles dans les magasins et commerces depuis dimanche :

- les consommateurs peuvent être accueillis à deux au maximum sauf si ces personnes appartiennent au même ménage. Cela ne concerne pas les enfants jusqu’à l’âge de douze ans et les accompagnateurs de personnes ayant besoin d’une assistance.

- les commerces doivent s'assurer que les règles de distanciation sociales puissent être respectées, en particulier la distance de 1,5 mètres.

- Un consommateur par 10 m² de surface

- Les surfaces de moins 20 m², sont autorisés d'accueillir deux consommateurs, à condition que la distance de 1,5 mètres soit garantie.

- si la surface accessible au public est supérieure à 400 m², un contrôle d’accès adéquat doit être prévu ;

- l'activité doit être organisée de manière à ce que les règles de distanciation sociales puissent être respectées, même en ce qui concerne les personnes qui attendent à l’extérieur de l’établissement.