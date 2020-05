Comment les magasins d'ameublement préparent l'arrivée des clients tout en respectant les règles de sécurité?

Les magasins vont pouvoir rouvrir leurs portes ce lundi. La seconde phase du déconfinement est lancée. Les commerces ont dû faire des adaptations pour accueillir les clients en toute sécurité. Illustration dans une grande chaîne d’ameublement à Bruxelles.

Sur le parking, la fille dépendra de l’engouement des acheteurs demain. Mais pour accéder au magasin, une file extérieure qui respecte les distances sociales a été mise en place. Et dès l’entrée sur le site, un accueil, là aussi basé sur le respect des normes sanitaires, est en place.

Gel hydro alcoolique et parcours à suivre

A travers le magasin, des centaines de distributeurs de gels hydro alcooliques sont présents. Une fois dans les rayons, il y a un marquage à suivre.

"Il y a tout un parcours à respecter, le parcours qu’on connaît déjà, le sens est bien indiqué par les flèches", explique Julie Stordiau, responsable communication du magasin d’ameublement. "On a ajouté les boules jaunes pour vraiment indiquer la distance qu’il faut avoir entre d’autres clients et nos collaborateurs".

Pas question de venir pour flâner

Dans les magasins de la marque, on trouve une personne par 25 mètres carrés dorénavant. Sur ce site situé à Anderlecht, on accueillera 600 à 700 visiteurs. Les espaces détente seront fermés, et pas question de venir flâner simplement dans les rayons.

"On fait vraiment appel aux clients, on leur demande de bien se préparer, de prendre toute l’inspiration possible en ligne et de préparer leur shopping list, comme ça ils savent déjà ce dont ils ont besoin et où cela se trouve dans le magasin", explique la porte-parole Colombine Nicolay.

Du papier essuie-tout pour essayer les matelas

Après presque deux mois de fermeture, l’heure est aux préparatifs sur le site. Les rayons sont à achalander.

Mais comment faire pour que les clients puissent toujours essayer une partie de leurs achats? "Pour les matelas par exemple, on a prévu des rouleaux en papier. Chaque client peut prendre un papier, s’allonger puis le jeter. Pour les meubles, on a prévu du produit désinfectant et on demande vraiment aux consommateurs d’être très conscients de c qu’ils touchent et de limiter ça au strict minimum."

Une grande partie des employés a participé à la mise en place des mesures sanitaires ces derniers jours.