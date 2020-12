Comment les parfumeurs parviennent-ils à survivre à la crise du coronavirus?

C’est le dernier week-end pour faire ses achats de cadeaux de Noël ce week-end. Et parmi les tendances, malgré le contexte sanitaire, on retrouve toujours les parfums. Mais dans les parfumeries, il a fallu s’adapter pour suivre les ventes.

Un parfum comme cadeau de Noël, c’est une demande régulière. Mais cette année, pas facile de faire sentir les différents échantillons.

"Par facilité, soit vous le faites à travers le masque, soit pour mieux profiter de la fragrance, vous pouvez soulever le dessous de votre masque", conseille une vendeuse à sa cliente.

"Je pense qu’il faut s’adapter, avec le sourire, et ça se passera bien. J’ai été bien servie donc je suis contente, j’ai ce que je veux", se dit la cliente, satisfaite.

"En général, ça se passe très très bien", se réjouit la vendeuse de la parfumerie. "Ils sont contents et ravis de pouvoir s’offrir ce plaisir. L’odorat est un plaisir avant tout, et il est essentiel ici. Si on n’a pas l’odorat, c’est impossible de faire son choix."

On s'en sort moins bien niveau maquillage

Si cela fonctionne bien pour les parfums, c’est visiblement moins le cas pour le maquillage, où là, il est plus difficile de tester. "On essaye sur nous, ou si vraiment le choix de maquillage ne convient pas, on applique sur un essuie-tout, et on s’en sort, ça fonctionne relativement bien. Mais c’est le produit qui se vend un petit peu moins bien, il souffre plus que le parfum."

Dans d’autres boutiques, le parfum rencontre aussi parfois quelques difficultés de vente. En cause: le confinement. "La parfumerie, c’est malgré tout un geste social", rappelle Romain Pantoustier, artisan-parfumeur. "On le met pour sortir, aller chez des amis. C’est une représentation de soi. Et comme on a beaucoup moins de possibilité d’être en représentation, on se parfume moins."

Malgré tout, les parfumeries s’en sortent donc plutôt bien dans cette crise. Aujourd’hui, le parfum reste un cadeau apprécié par les Belges.

