Comment les scouts gèrent-ils leurs camps en cas de nuisance? Le porte-parole de la fédération francophone nous éclaire

Gilles Beckers, porte-parole de la fédération francophone des scouts, était en direct de Liège pour le RTL Info 13h. L'occasion d'aborder comment les scouts organisent leurs camps et gèrent les nuisances. Pour rappel, un groupe de 240 scouts flamands a été accusé de tapage nocturne par les riverains de La Roche-en-Ardenne. Le bourgmestre avait même pris un arrêté qui devait mettre fin au camp et qui prévoyait l'expulsion des scouts. Chose qui n'aura finalement pas lieu.

En fédération francophone, il n'y a pas de camps scouts qui rassemblent plus de 200 personnes, mais des nuisances peuvent tout de même être occasionnées. Et en cas de nuisance, le porte-parole est formel : "On met l'accent sur le dialogue et la collaboration", explique-t-il puis ajoute: "Si une information nous revient, on prend contact avec le groupe, mais aussi les autorités communales pour s’assurer que le message est bien passé et qu’on repart sur des bases saines pour la suite du camp".

En moyenne, les groupes sont composés de 30 à 40 personnes puisqu'ils s'organisent par tranches d'âge.

Pour le porte-parole de la fédération francophone des scouts, les problèmes liés à l'alcool "ne sont pas vraiment une réalité". Il développe: "Ce sont des cas très marginaux qui doivent être pris au sérieux parce qu’ils ne correspondent pas au modèle que l’on a envie de mettre en avant ni aux critères d’encadrement qu’on a envie de fournir".

Le bilan de mi-saison est donc "positif" malgré les cas d'intoxication alimentaire en hausse. "C'est notamment dû au réchauffement climatique : les rivières basses, la chaleur qui suscite le développement des bactéries...", détaille Gilles Beckers.

Pour y remédier à l'avenir, la fédération francophobe est déjà en contact avec la cellule des maladies infectieuses de l’AVIQ "pour réfléchir à une meilleure communication et une meilleure sensibilisation" de leurs groupes pour cette année et les suivantes.