Comment manger sainement mais PAS cher ? Voici les conseils de notre expert économique

Avec le télétravail et la fermeture des restaurants, nous mangerons beaucoup plus à la maison. Votre "budget courses" a certainement augmenté. Une situation qui nous pousse à nous poser cette question: comment manger sain mais pas cher ? Pour y répondre, Alix Battard a invité ce mercredi midi notre expert économique Bruno Wattenbergh sur le plateau du RTL INFO Bienvenue.

On sait combien les Belges dépensent-ils en moyenne pour leur alimentation ?

"En moyenne et par semaine, on tourne aux alentours de 60 euros par personne. Cela fait à peu près 8,50 euros par jour. Ces montants comprennent les achats au supermarché mais aussi les petits en-cas. On ne parle pas de l’alcool bien évidemment."

Qu’est-ce qui pèse le plus dans cette facture ? Est-ce que l’on sait déterminer pendant nos courses ce qui coûte le plus cher ?

"Je vais vous étonner. C’est le gaspillage. Il y a énormément de Belges qui se rendent compte qu’ils gaspillent. Il y en a de plus en plus. Quatre Belges sur dix indiquent jeter des aliments après une visite au magasin. Un sur dix même juste après avoir fait les courses. Très clairement, nous sommes donc dans ce gaspillage et la meilleure manière d’optimiser, de diminuer son budget courses, c’est de pouvoir mieux les préparer pour éviter de devoir jeter. Il y a plein de possibilités."

Faire des listes par exemple ?

"Effectivement, faire des listes. Se rendre au supermarché en prévoyant ses repas. En disant, je vais manger ceci. Si on est organisé, si on prend le temps de s’organiser, on va moins gaspiller et il y a moyen de diminuer sensiblement le budget alimentaire."

Ma question de base, c’était comment manger sainement. Selon une étude, il est possible de manger sain et équilibré pour un budget de 5 euros par jour et par personne. Comment on peut y arriver ?

"Déjà le fait de manger sain vous encourage à manger moins cher car la plupart des aliments qui ne sont pas nécessairement très bons pour la santé et pas en quantité, cela coûte cher. De quoi est-ce que l’on parle ? Principalement la viande rouge et les sodas. A partir du moment où vous mangez moins de viande rouge, genre une fois par semaine, automatiquement cela a un impact important sur votre budget."

Ils font partie des aliments les plus chers ?

"Exactement. Vous pouvez remplacer la viande rouge par de la viande blanche, par des poissons gras comme les sardines, les maquereaux, par un œuf de temps en temps."

Il y a une telle différence ?

"Il y a une énorme différence. La viande rouge, les charcuteries, les sodas plutôt que de l’eau avec un filet de citron par exemple. On constate que cela pèse énormément sur la facture alimentaire."

Les plats préparés également ? Est-ce que cuisiner soi-même c’est économique ?

"A partir du moment où vous ne gaspillez pas et que vous êtes capables d’accommoder les restes comme le faisaient nos grands-mères, à ce moment-là cuisiner à la maison vous fait diminuer le budget du ménage. Dans les plats préparés, vous avez des plats industriellement transformés qui peuvent être bon marché mais qui ne sont pas du tout bons pour la santé avec des ajouts de sel et quand vous regardez l’étiquette, vous voyez toute la collection des E qui s’y trouve. Par contre, certains aliments surgelés comme des légumes de saison ou pas, parfois on n’a pas envie de manger des racines tout l’hiver, même si je vous conseille la soupe de panais, c’est une bonne idée. Pouvoir compter sur des surgelés en regardant qu’il n’y a pas trop de sel, cela a un bon effet à la fois sur la santé et le portefeuille."

En parlant des fruits et des légumes, leurs prix ont augmenté. Comment contenir notre addition à ce niveau-là ?

"Là, on a probablement un problème à partir du moment où par exemple vous avez envie d’une orange le matin. Le seul fruit étranger que nos grands-parents achetaient, c’était une orange, un citron, un pamplemousse."

Vous voulez dire qu’il faut acheter local et de saison ?

"Automatiquement si vous partez du principe d’acheter des légumes et des fruits de saison et seulement occasionnellement certains fruits qui ne viennent pas de Belgique ou des pays voisins comme les bananes, vous avez alors un impact positif à la fois pour la planète et votre budget."

Une question pratique puisque c’est la mode des box repas, est-ce que vous pouvez nous dire si c’est économique de manger via ces box ?

"On a constaté dans des études récentes qui datent de la fin de l’année dernière que les gens qui sont passés à la box auraient moins gaspillé. On en revient au gaspillage alimentaire. Quand on voit les chiffres, on ne peut plus consommer de cette manière-là."

