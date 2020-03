Comment parler du coronavirus à vos enfants? Un psychothérapeute donne les clefs d’une bonne communication

Le sujet est sur toutes les lèvres depuis plusieurs semaines. Les plus jeunes ont forcément entendu parler du coronavirus. Mais depuis l'annonce jeudi soir, de la suspension des cours par le Conseil national de sécurité, le sujet est devenu incontournable au sein des familles. Sa gravité peut embarrasser certains parents. Ce vendredi sur le plateau de notre édition spéciale, notre expert David Vandenbossche, psychothérapeute spécialiste gestion du stress, a livré les clefs pour une bonne communication avec vos enfants.



"Présenter les choses le plus clairement possible, comme pour le reste"



"Ce que j’ai pu remarquer, c’est qu’ils sont déjà bien au courant en fait. Ils ont même des informations que je ne savais même pas", constate le psychologue. Et de poursuivre : "Il faut pouvoir répondre à leurs questions. Il faut pouvoir présenter les choses le plus clairement possible, comme pour le reste. Pouvoir expliquer comment on va faire face et ce que cela implique dans le quotidien. Comment petit à petit on va organiser la suite des événements en étant le plus simple et le plus clair possible."