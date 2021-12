Comment prendre de l'avance sur votre repas de Noël? Voici quelques conseils

Noël est dans moins de deux semaines. Vous avez peut-être déjà pensé à votre repas de fête. Pouvez-vous prendre un peu d'avance ? Quels sont les aliments que vous pouvez déjà acheter pour éviter la cohue des derniers jours ? Voici quelques conseils.

Il ne reste plus qu'une dizaine de jours avant d'assister aux grandes réunions familiales. Du côté des assiettes, c'est le retour des incontournables. La valse des commandes commence. Pour être sûr de satisfaire vos papilles, il va falloir anticiper. "Au plus on est prévenu dans le temps, au plus facile c'est de pouvoir se retourner et retrouver de la marchandise, explique Michel Grenier, responsable de la Brasserie du Lac. La marchandise de dernière minute, c'est compliqué. Tout le monde veut des huîtres, du homard, du saumon fumé... Tout le monde passe des commandes et le dernier jour, ça devient difficile d'avoir encore des fournisseurs."

Dans les supermarchés, il est possible de faire ses courses pour le repas de Noël à l'avance. Les enseignes offrent d'ailleurs pas mal de promotions. C'est l'occasion d'éviter l'affluence les jours qui précèdent le réveillon. "On appelle ça des produits secs, confie Karima Ghozzi, porte-parole de Delhaize. Épicerie sucrée, salée, surgelés, boissons... Ce sont beaucoup de choses qui ont des dates de péremption très longues et que les gens peuvent déjà acheter maintenant."

Si aucun ne craint la pénurie de marchandises d'ici Noël, les clients de dernière minute devront par contre se satisfaire du stock restant.