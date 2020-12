Comment préparer un menu de fêtes pour 5 personnes? Voici les conseils d'un chef (vidéo)

Le réveillon de Noël, c'est déjà dans trois jours. Un réveillon particulier cette année, qui se fera en très petit comité. Dans le RTL INFO 13h, le chef renommé Thomas Troupin nous donne quelques conseils pour concocter un menu de fête pour 5 personnes. Les voici.

Cette année, il n'y aura pas de restaurant et encore moins de repas en famille autour d'une table interminable. Voici le secret du chef pour une cuisine plus intimiste. "Le secret d'une bonne cuisine quand on cuisine pour 5 en famille, c'est juste de le faire ensemble, profiter du moment", confie Thomas Troupin, chef du restaurant !Toma!. Avec un plat simple ou plusieurs entrées, comme une truite fumée. "Elle est peu badigeonnée d'huile d'ortie, ça va permettre de faire une petite croûte, une pellicule." Il faut ensuite laisser cuire au four.

Pour le croustillant, un crumble de croûtons de pain fera l'affaire. "Je vais ajouter à la mayonnaise à l'ortie et avec le yaourt, ça va faire comme une crème qu'on va mettre sur la truite." Et après dix minutes de cuisson, on passe au dressage. "On dispose la crème montée à l'huile d'ortie, notre crumble qui va venir amener la touche croustillante à notre plat." Le tout recouvert d'herbes sauvage. "On peut faire ça avec les herbes qu'on trouve, dans son jardin."

Un dernier conseil ? N'hésitez pas à soutenir nos producteurs locaux qui seraient ravis d'agrémenter nos assiettes pour ces fêtes de fin d'année.

