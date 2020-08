Comment préparer vos enfants à la rentrée après 6 mois passés à la maison ? Les conseils d'une prof (vidéo)

Certains élèves ne seront plus allés à l'école depuis 5 mois et demi, d'autres y sont retournés quelques semaines depuis mars. Comment gérer la rentrée scolaire?

Doit-on les préparer?



"A quelques jours de la rentrée, j'invite les parents à questionner leurs enfants, leurs ados, par rapport à leur ressenti concernant la rentrée. Est-ce qu'ils sont impatients de rentrer à l'école ? Est-ce qu'ils sont motivés ? Est-ce qu'ils ont certaines craintes ? Est-ce qu'ils sont stressés ?", a conseillé Natacha Duroisin, professeure à l’école de formation des enseignants à l’université de Mons.



"Je pense que l'important est de permettre à l'enfant d'exprimer son ressenti et surtout en tant que parent ne pas minimiser ce ressenti. Il ne faut pas non plus dramatiser ce ressenti. Il faut offrir aussi un relais vers l'enseignant", a ajouté Natasha Duroisin.



Faut-ils les faire travailler ou les laisser tranquilles ?



"Laissons les enseignants gérer les apprentissages. Les parents doivent aussi réinstaurer de bonnes habitudes de travail chez leurs enfants. On sait que pendant le confinement, bon nombre d'entre eux ont passé du temps sur les écrans, sur les réseaux sociaux, donc peut-être diminuer ce temps consacré aux écrans au profit d'autres actions plus éducatives", a précisé la professeure.