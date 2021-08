Comment préparer votre enfant à la rentrée scolaire? Voici les conseils d'une coach parental

La rentrée scolaire approche. Dans 9 jours, enfants et adolescents devront reprendre le rythme. Comment s'y préparer ? La question a été posée à Clémentine Prouteau, coach parental, dans le RTL INFO 13h.

Plusieurs éléments sont importants pour préparer à la rentrée scolaire, les voici:

"Chacun peut faire ses choix en tant que parent, commente Clémentine Prouteau, coach parental. On peut très bien se dire qu'on a encore envie d'une petite semaine de congé et prolonger le plaisir des vacances avec des rythmes peut-être mis cool. Et d'un autre côté, c'est comme si vous alliez courir un marathon, vous allez avoir 15km à faire. C'est plus facile de s'y mettre progressivement. J'aurais donc tendance à conseiller aux parents de respecter la chronobiologie et d'y aller progressivement dans la récupération des rythmes, que ce soient les rythmes du sommeil ou des repas."

"Chaque parent saura le mieux ce qu'il est bon de faire, aussi bien pour eux que pour leur enfant. Ce qui est important, c'est de prolonger le plaisir des vacances et de ne pas annoncer la rentrée comme un "tic tac", mais plutôt comme un plaisir de retrouver les copains et les copines, de se remettre à apprendre des choses intéressantes pour continuer à grandir. On peut le voir aussi très positivement en annonçant cet événement qui reste un plaisir."

"Au niveau du cerveau, lorsqu'on est en vacances, bien souvent l'enfant est libre, il peut rêver à son aise. Au niveau des circuits neuronaux, il y a une forme d'entrainement qu'il est peut-être intéressant de remettre en route, mais de manière très progressive et très ludique. Ca peut être tout simplement d'écrire la liste des courses pour retravailler l'orthographe, lire un livre le soir avant d'aller dormir. On peut réinstaurer la remise en route de l'orthographe, de la lecture, du plaisir de travailler certaines matières progressivement."