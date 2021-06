Comment protéger sa maison des cambrioleurs? Les conseils d'un policier

Le nombre de cambriolages est en nette hause en 2021. On compte 131 cas par jour depuis le début de l'année sur l'ensemble du pays. Comment bien protéger son domicile des cambrioleurs ? Pascal Neyman, chef de corps de la zone de police Genappe/Nivelles, était sur le plateau du RTL INFO Bienvenue pour donner quelques conseils.

Comment bien protéger son domicile ? Pascal Neyman, chef de corps de la zone de police Genappe/Nivelles, explique que beaucoup se tournent vers l'alarme. Pourtant, selon lui, il y a bien d'autres solutions. "Chaque agent de quartier, dans chaque zone de police, est disposé à se rendre au domicile pour donner des conseils. C'est intéressant de le savoir, comme ça on aura vraiment une situation adaptée à la maison. Si vous optez directement pour l'alarme, il faut le faire correctement. Il faut que tout le périmètre soit surveillé."

Le chef de corps explique en effet que l'alarme "n'est pas une garantie à 100% et il faut au moins l'allumer, ce qui n'est pas le cas de tout le monde".

"Ils essaient de rentrer le plus facilement possible"

Comment faire en sorte que les cambrioleurs n'essaient pas de rentrer dans votre maison ? "Tous les cambrioleurs essaient de rentrer le plus facilement possible, le plus rapidement possible dans l'habitation. Il faut se rendre compte qu'un vol va très vite. Tous les obstacles que vous allez créer pour les empêcher de rentrer dans l'habitation vont être profitables. On peut imaginer une porte blindée, mais aussi une porte fermée. On peut imaginer une végétation qui n'empêche pas les voisins de voir ce qui se passe dans votre habitation, parce que l'œil des voisins est très important, mais surtout empêche les personnes d'entrer facilement. Il faut éviter qu'elles ne ressortent facilement aussi."

Laisser la clé à l'intérieur de la maison n'est, selon lui, pas une bonne idée. "Il y a le principe de la rosette où les auteurs vont pouvoir prendre le cylindre où vous mettez la clé et qui vont pouvoir le prendre facilement s'il sort. Le mettre à raz de la porte est déjà un moyen très facile pour éviter un vol." Les volets fermés sont également un moyen supplémentaire.