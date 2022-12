Comment protéger son animal de compagnie du froid? Attention à ceux "qui ont peu de couverture graisseuse"

Nos animaux de compagnie ressentent aussi le froid. En cette période, comme nous, ils peuvent tomber plus facilement malades. Il faut donc y apporter une plus grande attention. Par exemple : faut-il couvrir son chien quand on part en balade avec lui ? Peut-on laisser les chats dormir dehors la nuit ? Voici quelques conseils.

Les propriétaires sont bien conscients que leurs animaux de compagnie peuvent souffrir du froid. Ils s’adaptent, notamment pour les balades. "On fait une balade de minimum une demi-heure, parfois une heure, ça dépend. S'il fait très froid, alors on réduit à une demi-heure", assure une propriétaire de chien. "Je ne le sors pas, pas de balade avec ce temps-ci", affirme un autre propriétaire de chien.

Avec les températures de ces derniers jours, les accessoires en tous genres rencontrent un franc succès dans les animaleries. "On vend beaucoup de pulls pour les petits chiens à poil court, même pour les plus grands. Nous avons aussi des baumes pour le coussinet, pour mettre sur les pattes quand il fait vraiment très froid, pour éviter les engelures. En cas de gel ou de neige, nous avons les bottines", détaille Clara Piérard, responsable d'une animalerie du côté de Charleroi.

Couvrir son animal lorsqu’il sort peut en effet s’avérer nécessaire pour éviter l’hypothermie. "Ceux qu'il va falloir surtout falloir couvrir, c'est tous les petits gabarits, ou alors les animaux à poils ras ou qui ont peu de couverture graisseuse, comme les lévriers, qui sont relativement fins et donc qui n'ont pas beaucoup de couches d'isolation", explique Abiré Marlier-Kambia, vétérinaire.

Et pour les chats qui ont l’habitude de passer la nuit dehors, aucun problème malgré le froid. "Ça va dépendre si ce sont des chats qui sont habitués à l'extérieur ou pas et s'ils ont bien fait leur poil d'hiver. Par exemple, le chat qui est sur le canapé à longueur de journée et ne sort quasiment pas, si un soir, il va dehors, c'est quand même mieux d'essayer de le rentrer ce soir-là", poursuit la vétérinaire.

Il est tout de même conseillé de leur mettre un abri à disposition en cas d’intempéries. "Je conseille aussi de mettre des petits plaids ou de la paille dedans pour garder la chaleur", ajoute Clara Piérard, la responsable d'une animalerie.

Avec les températures négatives, certaines communes n’hésitent d’ailleurs pas à rappeler les règles du code wallon du bien-être animal, notamment mettre à disposition un abri, de la nourriture et de l’eau ainsi qu’une surface propre et sèche.