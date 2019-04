Comment réaliser un barbecue écologique ? (vidéo)

Vous allez peut-être aussi profiter de ce week-end de Pâques pour sortir le barbecue ! Le premier de la saison, sous un vrai grand soleil. Mais en ces temps de prise de conscience de l’urgence climatique une question subsiste : est-ce possible de réaliser un barbecue écologique ?

Derrière l’odeur irrésistible des grillades se cache un constat troublant. Un kilo de charbon dégage dans l’atmosphère près de 4 kilos de CO2, soit un trajet en voiture de 27 kilomètres. Mais avec quelques petits conseils, il est possible d’en réduire l’impact.

Renaud De Bruyn, expert alimentation pour éco conso asbl: "Il faut acheter du charbon de bois de préférence PFC ou FFC , ça c’est pour la gestion durable des forêts. On va aussi prendre un charbon de bois de bonne qualité. C’est aussi un charbon de bois où il est écrit sur l’emballage, qualité de restaurant. C’est plutôt des gros morceaux avec une grande quantité de carbone, c’est 82% de mémoire. Une fois qu’on a choisi ce charbon-là, il faut bien l’allumer."

Le charbon doit bien être braisé. Une fine couche de cendres blanches se pose alors. Cela veut dire que la combustion est optimale. Pour l’allumage, rien ne vaut le petit bois.

Damien Gorjanec, chef d’un restaurant bistronomique : "La première erreur, c’est d’allumer son feu avec de l’alcool à brûler ou toutes les matières les plus chimiques qu’on trouve sur le marché. Je pense que l’idéal c’est de quand même faire un feu avec un papier journal et des petites braises, des petites brindilles pour démarrer et faire un feu classique. "

Dans ce magasin, on vend des barbecues fonctionnant au charbon mais aussi au gaz et à l’électricité. Ces derniers étant bien sûr moins polluants.

Marc Maes, gérant d’un magasin de barbecues: "Le confort du gaz, c’est qu’on pousse juste sur un bouton si on décide dans le quart d’heure de cuire sa côte à l’os ou un homard. Avec l’électrique, on n’a pas du tout les mêmes saveurs. C’est utilisé principalement par des personnes qui vivent en appartement et veulent préparer leur barbecue sur leur balcon, et qu’ils ne peuvent pas utiliser du gaz ou du bois."

Et si l’insolite vous attire, la méthode la plus écologique reste celle du barbecue solaire. Extrêmement efficace pour peu qu’il y ait comme aujourd’hui un soleil généreux...