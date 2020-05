Comment bien s'équiper: un pneumologue vous explique ce qu'est un masque efficace

Pour la seconde phase du déconfinement lundi, les commerces vont de nouveau pourvoir recevoir leur clientèle. Le port du masque n'est pas obligatoire dans les magasins mais vivement conseillée, les commerçants eux-mêmes pourraient décider de l'imposer. Mais leur qualité est extrêmement variable. Comment distinguer un bon masque d'un mauvais ?

Le pneumo-allergologue aux cliniques Saint-Luc de Bouge, Xavier Van Der Brempt se dit favorable à un port du masque obligatoire dans l'espace public. Il présente le modèle idéal à ses yeux :

D'abord, "c'est un bon masque parce qu'il est bicolore donc on sait quel côté va aller contre le visage et quel côté sera à l'extérieur

Deuxième chose : grâce au pli, il forme une poche, ce sera beaucoup plus confortable

Troisième chose : il y a une petite ouverture qui permet de glisser facilement le filtre"

En guise de filtres, glissez 2 couches de papier essuie-tout à renouveler régulièrement. Soyez également attentif à l'étanchéité. Il est important qu'il soit bien étanche, sur les côtés juste devant les oreilles, sous le menton et bien entendu sur le dessus du nez.

Pour les masques vendus en grande surface, vérifiez leur solidité, méfiez-vous des modèles trop légers, ils pourraient ne pas être suffisamment hermétiques. "Un masque va être d'autant plus efficace qu'il contient plus de couches. Bien entendu il faut trouver un équilibre entre le nombre de couches et le confort, explique le docteur Xavier Van Der Brempt. Et si je dois respirer plus profondément ou rapidement, ça peut être difficile pour certaines personnes". L'idéal pour les masques en tissus, c'est un masque en deux couches.

Pour les enfants, prévoyez un masque bien attaché et ludique qui leur donnera envie de le porter.