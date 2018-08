Comment récupérer de la fatigue accumulée à cause de la chaleur ? Quelques conseils

Pour la première fois depuis des semaines. cette nuit, les températures seront enfin plus fraîches. On prévoit entre 13 et 17 degrés. Un soulagement pour tous ceux qui ont mal dormi. Voici quelques conseils pour récupérer de la fatigue accumulée.

La nuit dernière, les orages ont apporté leur premier lot de fraîcheur. "J’ai passé une belle nuit, j’ai fait de beaux rêves", affirme un garçon rencontré dans les rues de la capitale.

Après dix nuits chaudes consécutives, le mercure baissera ce mercredi soir jusqu’à 13 degrés. Un soulagement pour de nombreuses personnes abattues par les températures tropicales. "On se sent revivre", lance un Bruxellois.

Et si la chaleur est un réel cauchemar la nuit, c’est parce qu’elle nous dérègle. Lorsque le corps s’endort, sa température doit diminuer de 0,5 degré. Mais quand la température ambiante est trop chaude, l’organisme lutte pour y arriver. "Je me couche plus tard que d’habitude et je me lève plus tôt", confie une dame. Ce qui procure un sentiment d’être en décalage.





"Vous allez vous réveiller difficilement"

"Vous n’aurez pas eu votre quota de sommeil réparateur, surtout le sommeil profond qui est le plus réparateur. Vous allez vous réveiller difficilement et sans doute qu’en journée vous devrez faire face à quelques petits coups de pompe", explique Alfred Flémale, spécialiste du sommeil à l’hôpital Chirec Delta.

Par conséquent, vos nerfs sont à vifs."Je suis un peu plus stressée, un peu plus fâchée juste avec la chaleur", confirme une jeune femme.

Alors, voici quelques conseils pour retrouver un sommeil plus réparateur: éviter de manger trop tard, de boire de l’alcool, quitter les écrans plus tôt ou encore se rafraîchir les extrémités. Le sentiment de fatigue devrait alors disparaître d’ici deux jours à une semaine.