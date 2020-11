Comment récupérer du souffle et sa condition physique après avoir été infecté par le covid 19?

Le coronavirus laisse parfois quelques séquelles. Plusieurs semaines après avoir contracté le virus, certaines personnes ont encore des problèmes de condition physique ou même de souffle. Comment y remédier ?

"On sent qu'il faut y aller plus doucement qu'avant, qu'on a perdu un peu de conditions, etc.", confie un patient dans un cabinet de Chaumont-Gistoux. Pour lui, pas trop de complications respiratoires. Mais pour d’autres, les problèmes persistent.

Kévin La Grange, médecin sportif, reçoit de plus en plus de personnes qui ne récupèrent pas leur condition physique. "Même des jeunes, même des patients qui sont très sportifs vont vraiment avoir des répercussions sur leurs capacités sportives avec une diminution en terme d'endurance. Là où ils pouvaient courir 10 kilomètres auparavant, ils vont pouvoir en courir trois ou quatre au début", raconte Kévin La Grange.



"On va y aller tranquillement (...) Ça sert à rien de forcer", conseille-t-il à un patient.



L'idée est de reprendre progressivement. "Ne pas y aller trop agressivement au début et faire les choses petit à petit. Si on veut faire les choses trop vite, la capacité d'oxygénisation n'est pas la même, la capacité musculaire n'est pas la même, niveau musculaire il peut il y avoir des retentissements et toujours faire attention à la fréquence cardiaque aussi", explique Kévin La Grange.



Mais il ne faut pas non plus s’alarmer inutilement. Il est normal de garder des séquelles aux poumons. "Il faut laisser le temps. Il faut que tout se 'répare" parce que le virus a causé surement des dégâts au niveau pulmonaire. Il faut une bonne alimentation, une activité physique modérée en tenant compte de ses limites", raconte le Docteur Butenda, pneumologue au CHU UCL Namur.

Par contre, si ces essoufflements persistent plus de 6 semaines, mieux vaut consulter votre médecin qui pourra vous proposer des tests.

"On va évaluer la force physique, la capacité pulmonaire. On peut même faire une imagerie thoracique pour voir un peu le degré d'atteinte pulmonaire", explique le Docteur Butenda.



En fonction de tout ça, le pneumologue pourra notamment prescrire un programme de revalidation pulmonaire.







