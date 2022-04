Comment réduire sa facture d'énergie? Au CPAS de Liège, une équipe de prévention donne des conseils, en voici quelques-uns

Comment faire des économies sur votre facture d'énergie au vue de l'augmentation fulgurante de ces derniers mois? Pour y répondre, le CPAS de Liège a mobilisé une équipe de prévention qui propose aux allocataires sociaux des conseils pour réduire leur consommation.

Visite de prévention pour Benoît, un agent du CPAS qui vient en aide aux allocataires sociaux pour réduire leur consommation d'énergie. Et dès son entrée dans l'appartement, un détail lui saute aux yeux: le radiateur. Il fait trop chaud dans cet appartement. Et effectivement, le thermostat affiche une température un peu trop élevée. "Il est sur 22. Idéalement, il faudrait le placer à 19 ou 20 degrés", conseille Benoît. "Parce qu'à 22 degrés, vous consommez 14% de plus que normalement", ajoute-t-il.

Réduire le thermostat peut donc drastiquement faire réduire votre facture d'énergie, environ une centaine d'euros. Comme cet autre reflex: débrancher les appareils électroniques que nous n'utilisons pas plutôt que de les laisser en veille. Ce geste rapide peut réduire de 15% la consommation totale. "Le soir, vous débranchez. Le peu que vous gagnez, sur un an ça représente au moins 50 euros par an, rien qu'avec les veilleuses", explique Benoît.

Attention aussi à la facture d'eau! Evitez les bains et ne traînez pas trop sous la douche. "On dit toujours qu'une bonne douche c'est 10 minutes", ajoute le conseiller.

"Avec l'application de tous ces gestes, on peut effectivement gagner pas mal d'argent au niveau de la facture, parfois jusqu'à une centaine d'euros", précise Geoffrey Digneffe, responsable du relais énergie au Cpas de Liège.

Vous pouvez évaluer votre consommation grâce à vos factures, l'idéal est de comparer d'un mois à l'autre.