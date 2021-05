Comment remplacer facilement ses produits de nettoyage classiques par des produits naturels?

Dans cette période propice au grand nettoyage de printemps, Aurélie Melchior, chargée d’expertise éco conso, était l'invitée du RTLINFO Bienvenue pour nous parler des produits de nettoyage naturels. Elle répondait aux questions de notre journaliste Olivier Schoonejans.



Est-ce qu’il y a des produits de nettoyage qu’on peut facilement remplacer par des produits naturels ?

Oui, c’est la bonne nouvelle. On peut presque tout remplacer par des produits naturels.

Quels sont les ingrédients naturels les plus utilisés ou les plus courants pour ça ?



Ici, on a un petit échantillon de ce qu’on va retrouver le plus souvent dans les placards écolos. On a le savon de Marseille, le vrai, sans parfum, sans conservateur, sans colorant. Ou alors le savon noir, pareil, très naturel, c’est juste de l’huile végétale qui a été transformée. Des grands classiques comme le bicarbonate de soude ou les cristaux de soude. Et finalement, une petite poudre pour polir comme le blanc de Meudon ou une argile.

Ce sont des produits faciles à trouver que l’on va trouver dans les grandes surfaces ?



Oui, ça c’est une excellente de chose. On va en trouver dans les grandes surfaces. Pas tout, malheureusement. Mais on trouve les autres facilement dans les magasins de bricolage, les drogueries, les magasins écologiques, etc.



Et pour faire quoi ? Si je prends le vinaigre ou le bicarbonate de soude, qu’est-ce qu’on va faire avec ?

Alors, le vinaigre, un grand classique anticalcaire. Ça va être utilisé pour nettoyer les robinetteries, les parois de douche ou autre. On peut aussi utiliser pour nettoyer la toilette. Un produit hyper simple, c’est moitié vinaigre, moitié eau. On met dans la cuvette, on laisse agir un bon moment, par exemple une heure, et puis on récure. Le bicarbonate de soude, ça va remplacer la crème à récurer. On a quelque chose à récurer, on soupoudre un petit peu. On peut aussi en utiliser pour capter les odeurs, les mauvaises odeurs dans le frigo. Une petite coupelle de bicarbonate de soude, qu’on remplace quand les odeurs reviennent. Ça sert aussi à nettoyer sa brosse à dents, son éponge à vaisselle ou ce genre de choses. On peut le soir mettre une petite cuillerée de bicarbonate de soude dans de l’eau chaude pour le dissoudre. On laisse sa brosse à dents tremper toute la nuit et le lendemain matin on la rince à l’eau clair. Et c’est reparti pour un tour.

Il ne faut pas forcément faire des recettes. Cela peut être une utilisation très simple ?

C’est mieux de ne pas jouer au petit chimiste parce que certains produits ont leurs précautions d’usage. Notamment les cristaux de soude, il faut mettre des gants. Parce que c’est un peu plus agressif, etc. Mais donc on peut utiliser tous ces ingrédients seuls. On peut aussi les combiner. Et ça c’est des petites recettes assez simples. Donc maximum deux, trois ingrédients. Les recettes avec 20 ingrédients, on a un souci parce qu’on se retrouve avec des produits conventionnels.



À quoi servent les cristaux de soude dans la maison ?

Les cristaux de soude se présentent sous forme de gros sel, comme ceci. C’est plutôt transparent. On va toujours les faire fondre dans de l’eau chaude. Et c’est très, très dégraissant. Par exemple, vous avez une casserole qui a brûlé dans le fond, on met une à deux cuillères à soupe de cristaux de soude, on met de l’eau bouillante. On met le couvercle, on laisse agir une à deux heures et après tout se décolle tout seul (...)