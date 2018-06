Comment remplir sa déclaration fiscale? Voici quelques conseils pour déclarer son emprunt hypothécaire

Les emprunts hypothécaires sont l'un des points les plus compliqués à remplir de la déclaration fiscale. Les contribuables concernés doivent prendre en compte l'année à laquelle ils ont souscrit leur emprunt hypothécaire, le type d'habitation, etc. Un exercice au cas par cas souvent périlleux, même pour les fiscalistes. Explications avec Céline Praile pour Bel RTL.

Nouveauté cette année : le contribuable ne voit que les codes fédéraux et les codes de sa région. Les codes des deux autres régions n’apparaissent donc plus. Ça entraîne une diminution du nombre de codes, et une meilleure lisibilité. À quoi faut-il faire attention?

Tout d'abord il faut tenir compte de l'année à laquelle vous avez souscrit votre prêt hypothécaire. "Il y a plusieurs systèmes. En fonction de l'année de souscription, vous allez avoir plusieurs avantages", indique Sevan Sivaciyan, expert comptable chez Fixodex, au micro de Céline Praile pour Bel RTL.

Il faut ensuite distinguer les habitations propres et uniques d'un côté et les habitations secondaires de l'autre. Les codes à remplir sont différents. "En ce qui concerne l'habitation propre dans laquelle vous allez résider, vous allez souvent avoir une réduction régionale. Dans certains cas, vous allez passer sur un autre régime, dit fédéral, où là il y a également des réductions d'impôts mais dont le calcul sera légèrement différent", note l'expert-comptable.





Des règles particulièrement complexes

A noter qu'il n'y a pas d'avantage fiscal pour les prêts de moins de 10 ans. Il est donc inutile des les inscrire sur les déclarations. En cas de doute, mieux vaut faire appel à l'administration fiscale ou à un expert car les règles en matières d'emprunt hypothécaire sont particulièrement complexes.

L'administration fiscale tente cependant de faciliter la tache des contribuables en rendant la déclaration fiscale plus lisible. Pour la première fois, vous ne verrez plus que les codes fédéraux et les codes de votre région. Par exemple, si vous habitez en région wallonne, les codes des régions bruxelloises et flamande n'apparaîtront plus sur votre déclaration fiscale.

L'administration tente aussi d'être plus performante dans le pré-remplissage. Chez les contribuables qui déclarent un emprunt hypothécaire, la déclaration est pré-remplie.

Sur Tax-on-web, dans près d'un cas sur deux, les emprunts hypothécaires restent l'un des éléments les plus complexes de la déclaration.

La journée des impôts se poursuit de 8h30 à 17 h sur Bel RTL. Des experts du SPF finance répondent à vos questions hors-antenne au 0800 23 530.