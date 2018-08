Comment reprendre le rythme du travail après les vacances? "Ce n’est pas le premier jour que vous êtes le plus performant"

A quelques jours de la rentrée, il faut se préparer à reprendre le rythme du boulot, de l'école. Pas toujours simple pour les enfants mais pour les adultes aussi. Trucs et astuces pour se préparer tout en douceur.

Transports en commun bondés, embouteillages, boîtes mail remplies. Après plusieurs jours de congés, la reprise du travail peut être source de stress. Pour reprendre en douceur, il faut se préparer. Dormir par cycle d’une heure et demi, parler de ses craintes éventuelles à son entourage mais surtout s’accorder un temps d’atterrissage. Marie Lacour, coach de vie et assistante en psychologie, est au micro de Mélanie Renda pour le RTL info 19 heures: "C’est sûr que ce n’est pas le premier jour que vous êtes le plus performant, mais c’est normal. Vous venez d’un moment de grande liberté et vous vous retrouvez dans un espace très contraignant. Autorisez-vous cette petite journée de transition." Si vous êtes manager ou responsable, essayez aussi d’être indulgent.

Enfin, partager ses émotions les amplifie. Les professionnels recommandent de raconter le meilleur de ses vacances à ses collègues pour maintenir une humeur positive.